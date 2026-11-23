En su último pronunciamiento, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) advirtió sobre las consecuencias de no tomar las medidas estructurales necesarias para enfrentar el déficit y estabilizar las finanzas públicas.

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Sin el ajuste propuesto en la Ley de Rescate Económico, radicada por el Ejecutivo el pasado 29 de octubre, el déficit primario pasará del 3,9% del PIB en 2026 al 4,9% del PIB en 2030, con un pico del 5,2% del PIB en 2029.

Además, el Comité advierte que el endeudamiento del país pasaría del 60,2% del PIB en 2026 al 91,2% del PIB en 2030, violando el límite de la Regla Fiscal a partir de 2028.

Y esto mientras que el pago de intereses absorbería más de la mitad (51,1%) de los ingresos tributarios del país.

“La situación de las finanzas públicas es grave. Si no se toman medidas drásticas y de manera urgente la deuda entrará en una trayectoria explosiva, con consecuencias devastadoras”, señaló el Comité en su pronunciamiento.

Sin embargo, el Carf advierte de ciertas cuentas que no cuadran en la Ley de Rescate. Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda promete que el proyecto bajará el déficit y estabilizará la deuda alrededor del 64% del PIB.

Pero los cálculos del Comité señalan que, aunque sí se puede reducir la deuda, con los ajustes propuestos no se lograría estabilizarla y esta llegaría al 78,1% del PIB en 2030.

En su último pronunciamiento, el Comité advirtió sobre las consecuencias de no tomar las medidas estructurales necesarias para enfrentar el déficit. Foto: Pronunciamiento N° 20 Carf

Esta diferencia en los cálculos se explica en que el Carf no está sumando recortes futuros, que aún son inciertos, ni tampoco asume el crecimiento económico ‘optimista’ de la cartera de Hacienda.

El Carf también señaló el importante recorte en los ingresos esperados por el IVA debido a la decisión de mantener exenta la canasta básica y los insumos agrícolas.

De los $11,9 billones anuales que se esperaban recaudar con esta medida, ahora se estima que se recaudarán cerca de $7,9 billones.

A pesar de que mantener la tarifa de renta empresarial en el 35% puede compensar en parte el recaudo, solo compensa la mitad, dejando un desfase de $9,6 billones.

Entonces, ¿qué falta por ajustar? El Comité señala que, si se va a tomar la decisión de bajar impuestos durante el debate parlamentario, deben buscarse obligatoriamente otras fuentes para compensar este dinero.

También advierte que aumentar la carga tributaria puede ser una medida de liquidez temporal, pero si no se cambian las leyes que obligan al Estado a gastar más en rubros como pensiones, salud y transferencias regionales, el déficit podría regresar al poco tiempo.