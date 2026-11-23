El Banco de Bogotá alcanzó los $8,3 billones en cartera verde al cierre del tercer trimestre de 2026, con lo que superó antes de lo previsto la meta de $8 billones que se había fijado para 2027. El resultado representa un crecimiento del 28,3 % frente al cierre de 2025 y forma parte de una cartera sostenible que llegó a $25,5 billones durante el mismo periodo.

La estrategia de financiación sostenible de la entidad comprende recursos destinados tanto a iniciativas ambientales como a proyectos sociales y al desarrollo empresarial. De acuerdo con las cifras reportadas por el banco, la cartera social alcanzó $17,2 billones, de los cuales cerca de $4,9 billones corresponden a financiación para empresas lideradas por mujeres.

“La sostenibilidad es una oportunidad para generar valor y crecimiento de largo plazo para nuestros clientes. Alcanzar anticipadamente nuestra meta de cartera verde demuestra que existe una creciente demanda por proyectos e inversiones que combinan rentabilidad con impacto social y ambiental”, señaló María del Mar Vélez Mejía, directora de Finanzas Sostenibles del Banco de Bogotá.

En el componente de inclusión financiera y empresarial, la entidad lanzó la Comunidad Pyme Mujer, una iniciativa desarrollada en alianza con CoreWoman, BID Invest y FinDev Canada. El programa está dirigido a empresas lideradas por mujeres y contempla espacios de formación, redes de contacto, acceso a alianzas comerciales y fortalecimiento de capacidades empresariales.

A esta estrategia se suma una operación anunciada con BID Invest por hasta US$70 millones. El acuerdo comienza con un tramo confirmado de US$50 millones y contempla una línea adicional de hasta US$20 millones. Los recursos estarán destinados a ampliar la oferta de crédito para micro, pequeñas y medianas empresas que requieran financiación para aumentar su productividad, modernizar sus operaciones, desarrollar proyectos o fortalecer su competitividad.

La entidad también cuenta con productos financieros vinculados a iniciativas sociales y ambientales. A través de las tarjetas Débito Amazonía y Unicef, apoya programas de la Fundación Banco de Bogotá relacionados con la restauración y conservación de ecosistemas estratégicos, así como proyectos orientados a ampliar las oportunidades educativas de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

La Comunidad Pyme Mujer hace parte de la estrategia de inclusión financiera del Banco de Bogotá. Foto: Suministrada - API

Educación, emprendimiento y conservación

La Fundación Banco de Bogotá desarrolla programas en educación financiera, sostenibilidad y generación de oportunidades en diferentes regiones del país. Una de sus iniciativas es el Programa de Educación Financiera, que durante 2026 ha formado a más de 9.980 personas mediante su Aula Móvil.

Las actividades incluyen contenidos sobre ahorro, crédito, inversión, seguridad financiera y prevención del fraude. Según los datos de la entidad, el programa ha llegado a 39 municipios de 19 departamentos y ha visitado 54 instituciones educativas, 21 empresas y entidades públicas, así como nueve plazas comunitarias.

En el campo del emprendimiento, el banco desarrolla EcoTech, un programa de aceleración de empresas con soluciones climáticas, en alianza con Impact Hub. La iniciativa ha beneficiado a 106 startups en 18 departamentos, mediante 162 sesiones de mentoría especializada, con la participación de 23 mentores y jurados vinculados a la entidad.

De acuerdo con los resultados reportados, las empresas participantes registraron un crecimiento promedio del 38 % en ventas y consiguieron más de 110 nuevos clientes. El programa también alcanzó una tasa de recomendación del 88 %.

Las acciones ambientales incluyen, además, una alianza con Saving The Amazon, que desde 2020 ha permitido la siembra de 167.853 árboles, la restauración de más de 148 hectáreas y la generación de 362 empleos en territorios de Vaupés, Guainía y Bolívar.

El proyecto se desarrolla con la participación de comunidades indígenas y locales y está orientado a la recuperación de bosques y manglares. Su ejecución vincula actividades de conservación ambiental con oportunidades económicas para las poblaciones de estos territorios.

Estas iniciativas reflejan una visión integral de sostenibilidad que combina inclusión financiera, educación, emprendimiento, conservación ambiental y generación de oportunidades, contribuyendo al desarrollo de las comunidades y al progreso sostenible del país.

*Contenido elaborado con el apoyo del Banco de Bogotá