Detener alzas en tasas de interés dependerá de la Ley de Rescate fiscal y el alza del salario mínimo

Aunque los incrementos en la tasa de interés que ha venido aplicando el Banco de la República para tratar de controlar la subida de la inflación estarían llegando a su fin, no significa que hay motivo para celebrar.

La terminación del ciclo de alzas en las tasas de interés, que al final encarecen los créditos, se daría en un escenario de estanflación, es decir, precios altos, pérdida de poder adquisitivo de las familias lo que las llevaría a tener menor capacidad para financiar la compra de bienes y servicios, mientras el crecimiento de la economía se frena y el empleo se puede ver afectado. Es decir, el camino del Emisor no podría ser otro que dejar a un lado el apretón con las tasas de interés de los créditos.

El área de investigaciones económicas del Banco de Bogotá, dirigida por Camilo Pérez, revisó de manera detallada lo expuesto por el equipo económico del Banco de la República, y de allí se desprende que en abril de 2027 empezaría la reducción de las tasas de interés de referencia, que hoy están en 12,25 %, mientras que en el cierre del próximo año terminarían en 10,25 %.

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Si se materializa el escenario base del equipo técnico, el próximo gran debate dejaría de ser cuánto más suben las tasas y pasaría a ser cuándo comienzan a bajar. El ejercicio de IE sugiere que el BR podría iniciar recortes tan pronto como en abril de 2027 y cerrar 2027 con una tasa cercana a 10,25%.

Negociación del incremento en el salario mínimo para 2027, clave para el resto de las variables de la economía. Foto: Montaje Andrea Moreno El País

Los dos factores

Dos factores tendrían que darse para que la reducción de las tasas empiece a darse y llegue a niveles más tolerables. Por un lado, que el Congreso apruebe algún tipo de ajuste fiscal en el marco de la Ley de Rescate Económico que fue presentada ya al Legislativo y ha generado las primeras fricciones.

El segundo elemento clave es que el aumento del salario mínimo para 2027 se haga con criterios técnicos y no como ocurrió en el gobierno pasado, partiendo más del populismo, sin tener en cuenta los efectos que puede producir en la economía y el empleo.

Ley de Rescate Económico Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Nada fácil

La revisión hecha por el equipo de investigaciones del Banco de Bogotá, luego de revisar la decisión del staff del Banco de la República y las señales que envían en relación con la incertidumbre existente, permitió llegar a una conclusión: “la tasa para el final del ciclo podría estar entre 12,25 y 12,50 %, y en 2027 podrían materializarse recortes acumulados de hasta 200 puntos básicos”. Pero insistieron en que tal escenario seguiría condicionado al ajuste fiscal y al incremento del salario mínimo.

No hay que olvidar que las expectativas de crecimiento fueron revisadas a la baja, de 2 % para 2026 y de 1,7 % en 2027, lo que refleja una economía más débil. En parte, el golpe proviene del terremoto, que le resta entre 0,3 y 08 % al crecimiento del PIB en el tercer trimestre.

La convergencia hacia la meta de la inflación del 3 % sería más lenta debido a las circunstancias que hay en el entorno. Las presiones inflacionarias provendrían principalmente de factores de oferta y no de demanda, señala el informe que se basa en el análisis de los documentos técnicos del Emisor.

Leonardo Villar, gerente del Banco de la República Foto: Lina Gasca

De ellos se desprende que la aceleración de los precios estaría explicada en gran medida por choques climáticos, energéticos y geopolíticos, mientras la demanda interna continuaría debilitándose.

En consecuencia, serán clave las decisiones que vienen antes de terminarse este 2026.