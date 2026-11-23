¿A qué edad dejamos de ser atractivos para el mercado laboral? ¿Es posible cambiar de profesión después de años de experiencia? ¿Hasta dónde puede llegar una persona que comienza su carrera desde un cargo operativo? Estas preguntas reflejan algunas de las creencias que acompañan a miles de profesionales cuando buscan empleo, consideran cambiar de sector o aspiran a ocupar posiciones de mayor responsabilidad.

Ana María Díazgranados: “Sí es posible crear una carrera con propósito y visibilidad en el mercado laboral”

Ana María Díazgranados, comunicadora social, mentora de empleabilidad y especialista en LinkedIn, ha acompañado durante 12 años a cerca de 1.400 profesionales en Latinoamérica y España. Su trabajo se concentra en ayudar a las personas a reconocer sus capacidades, definir objetivos profesionales y construir estrategias para acceder a nuevas oportunidades.

A lo largo de su trayectoria ha encontrado una variable recurrente: personas que llegan a una transición laboral convencidas de que existen barreras imposibles de superar. Algunas son reales y responden a las condiciones del mercado, pero otras están relacionadas con la manera en que interpretan su propia experiencia y sus posibilidades.

“Muchas veces somos nosotros mismos quienes empezamos a cerrar puertas antes de saber si realmente están cerradas. Cuando una persona reconoce lo que sabe hacer, entiende qué puede aportar y tiene claridad sobre lo que quiere, empieza a mirar su futuro profesional desde otra perspectiva”, señala Díazgranados.

Aunque en el mercado laboral persisten los prejuicios sobre la edad, las trayectorias profesionales y la formación académica, existen ejemplos que invitan a desmitificar esas ideas.

Mito 1: Después de los 50 ya nadie te contrata

Paula tenía 72 años cuando llegó a una mentoría laboral con Ana María Díazgranados. Quería trabajar y estaba decidida a encontrar una oportunidad.

No contaba con un título universitario, aunque había construido una trayectoria laboral y tenía un buen dominio del inglés. Su principal dificultad estaba relacionada con el manejo de algunas herramientas tecnológicas, una competencia que necesitaba fortalecer para desenvolverse en el mercado laboral actual.

Durante las sesiones trabajaron en identificar sus fortalezas, reconocer el valor de su experiencia y construir una estrategia de búsqueda de empleo y hubo algo que llamó especialmente la atención de su mentora: durante todo el proceso, Paula jamás preguntó si conseguiría trabajo a su edad.

Con el tiempo, consiguió un contrato laboral de dos años. Cuando ese contrato estaba próximo a terminar, regresó a la mentoría. Tenía entonces 74 años y nuevamente estaba buscando empleo. Poco después consiguió otra oportunidad laboral.

Su historia pone sobre la mesa una conversación cada vez más relevante: la empleabilidad de las personas mayores. “Hay empresas que se fijan en la edad y eso es una realidad. Lo que me enseñó esta historia es que cumplir años no significa perder capacidades ni ganas de aportar. La edad también puede convertirse en una barrera mental cuando empezamos a asumir que nadie nos dará una oportunidad”, reflexiona Díazgranados.

Mito 2: Cambiar de profesión significa perder todo lo construido

Carolina Vásquez había construido su carrera profesional alrededor de la gastronomía. Trabajó como chef en Australia y Bahréin (Medio Oriente), lideró equipos en cocinas y adquirió experiencia en la operación de negocios gastronómicos.

Durante la pandemia decidió emprender y abrió un restaurante. El negocio terminó quebrando en medio de las dificultades que enfrentó el sector y esa experiencia marcó un punto de inflexión en su carrera. Carolina tomó una decisión: quería dejar de trabajar como chef y comenzar una nueva etapa en el mundo corporativo.

Cuando llegó a la mentoría laboral de Ana María Díazgranados, tenía claro el cambio que deseaba hacer. El desafío estaba en encontrar la manera de presentar su experiencia ante empresas que buscaban profesionales con trayectorias diferentes a la suya.

Durante el proceso revisaron su recorrido profesional y encontraron habilidades que había desarrollado durante años: administración de recursos, coordinación de equipos, manejo de operaciones, resolución de problemas y capacidad para trabajar bajo presión.

Aproximadamente seis meses después, Carolina consiguió trabajo en una startup y tenía siete meses de embarazo.

El caso de Carolina refleja la importancia de identificar las habilidades transferibles, aquellas capacidades que una persona desarrolla en determinado oficio o profesión y que pueden resultar valiosas en industrias diferentes. En un mercado laboral donde las funciones y las competencias evolucionan constantemente, reconocer esas habilidades puede ampliar las posibilidades de movilidad profesional.

“Cuando Carolina llegó, sabía que quería cerrar su etapa como chef. Empezamos a revisar todo lo que había hecho y encontramos competencias que tenían aplicación en otros sectores. Había administrado negocios, liderado personas y resuelto problemas complejos. Tenía mucho que aportar al mundo corporativo”, explica Díazgranados.

Mito 3: Tu punto de partida define hasta dónde puedes llegar

Guillermo Pachón comenzó su trayectoria laboral como mensajero. Con los años fue asumiendo nuevas responsabilidades, desarrollando conocimientos y construyendo una carrera que lo llevaría a ocupar posiciones de liderazgo financiero.

En 2018 llegó a una mentoría con Ana María Díazgranados en un momento en el que buscaba fortalecer su proyección profesional. Una de sus inquietudes estaba relacionada con su formación académica y la percepción que podían tener las empresas sobre su trayectoria. Durante el acompañamiento trabajaron en reconocer sus fortalezas, revisar sus objetivos y desarrollar una mirada más amplia sobre sus posibilidades profesionales.

Guillermo asumió su desarrollo como una responsabilidad permanente. Aprovechó los largos trayectos diarios en transporte público para escuchar contenidos educativos, viajó a Estados Unidos para mejorar su nivel de inglés y continuó fortaleciendo su formación en el área financiera.

También avanzó en sus estudios de posgrado y en la construcción de las competencias necesarias para asumir mayores responsabilidades. Con el tiempo llegó a desempeñarse como gerente financiero de Café Quindío, una empresa colombiana reconocida en el sector cafetero.

“Cuando conocí a Guillermo, una de sus preocupaciones era cómo podía seguir creciendo profesionalmente. Su historia demuestra el valor de una persona que toma decisiones para prepararse, que invierte en su educación y que entiende que siempre tiene algo nuevo por aprender”, cuenta Díazgranados.

Estas historias, las de una mujer que consiguió empleo a los 74 años, una chef que ingresó al mundo corporativo durante su embarazo y un profesional que comenzó como mensajero y llegó a la gerencia financiera comparten una característica: sus protagonistas tomaron decisiones para avanzar en momentos diferentes de sus vidas.

“La empleabilidad se construye a lo largo de la vida. Necesitamos aprender a reconocer nuestros logros, actualizar nuestros conocimientos y entender cómo podemos seguir aportando valor. También debemos revisar las creencias que tenemos sobre nosotros mismos, especialmente cuando atravesamos momentos de cambio”, concluye la mentora Díazgranados.