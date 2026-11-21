La conectividad se ha convertido en una condición fundamental para el desarrollo económico y social. ¿Cuál considera que debe ser hoy el propósito de una compañía como Claro en Colombia, más allá de ofrecer servicios de telecomunicaciones?

Rodrigo de Gusmao: Nuestro propósito es hacer posible una Colombia mejor, conectando personas, empresas y territorios con las oportunidades que genera la tecnología. En un país donde la conectividad es cada vez más determinante para el desarrollo, nuestro papel va mucho más allá de proveer servicios de telecomunicaciones; buscamos habilitar el acceso a la educación, impulsar la productividad, fortalecer la competitividad y contribuir a una mayor inclusión social y digital.

Durante más de 30 años hemos construido la infraestructura que permite esa visión. Hoy estamos presentes en el 100 % de las cabeceras municipales con tecnología 4G, contamos con más de 140.000 kilómetros de fibra óptica y una capacidad tecnológica que integra redes, cables submarinos, centros de datos, nube y ciberseguridad. Esto nos permite acompañar la transformación digital de personas, empresas e instituciones en todo el país.

Sin embargo, el verdadero impacto no está en la infraestructura, sino en lo que esta posibilita. La tecnología cobra valor cuando abre oportunidades de aprendizaje, impulsa el crecimiento de los emprendimientos, fortalece a las empresas y acerca el desarrollo a más regiones. Por eso, nuestro compromiso es seguir invirtiendo e innovando para cerrar brechas, acelerar la digitalización y contribuir a la construcción de un país más competitivo, más inclusivo y con mayores oportunidades para todos.

La tecnología abre oportunidades en educación, empleo, emprendimiento, salud y acceso a la información. ¿Cómo está trabajando Claro para traducir esas posibilidades en beneficios concretos para las personas y las comunidades?

R.D.G: La mejor manera de medir el valor de la tecnología es por las oportunidades reales que crea. Por eso, en Claro trabajamos para que la conectividad se traduzca en educación, inclusión, productividad y desarrollo, especialmente en los territorios que históricamente han tenido menos acceso a herramientas digitales.

Para lograrlo, hemos conectado cerca de 2.000 localidades rurales y apartadas con tecnología 4G y desarrollado infraestructura en regiones donde los desafíos geográficos son enormes, como Leticia, Riohacha, Quibdó o Puerto Carreño. Esa conectividad ya habilita resultados concretos: artesanas de La Guajira hoy ya pueden comercializar sus mochilas en Colombia y el mundo a través de internet y empresarias en Popayán venden productos de belleza desde sus celulares; además, adelantamos pilotos de telemedicina en El Remanso, Guainía, y otras zonas apartadas del país para acercar la atención y el conocimiento especializado a comunidades que antes debían recorrer grandes distancias. También permite que más estudiantes accedan a contenidos educativos, que los emprendedores fortalezcan sus negocios y que las empresas locales sean más productivas y competitivas.

2026 ha sido un año de importantes desafíos para el país y para el sector de las telecomunicaciones. ¿Cuál es el balance que hace de este periodo y cuáles fueron los principales retos que ha enfrentado la compañía?

R.D.G: Uno de los mayores desafíos de 2026 fue la sostenibilidad del sector. La tecnología demanda inversiones permanentes y de largo plazo para ampliar cobertura, modernizar redes y desplegar nuevas tecnologías, en un entorno de altas cargas asociadas al espectro, crecientes exigencias de infraestructura y una competencia muy intensa. Por eso es fundamental contar con condiciones que promuevan la inversión y la innovación, no solo para responder a la demanda actual, sino para asegurar que Colombia tenga la infraestructura tecnológica que necesita para competir y desarrollarse en los próximos años.

A pesar de ese entorno, en 2026 mantuvimos nuestra capacidad de invertir, respondimos al crecimiento acelerado del consumo de datos y continuamos evolucionando en ser una empresa de tecnología. Fortalecimos capacidades en inteligencia artificial, nube, ciberseguridad y centros de datos, con el objetivo de mejorar la experiencia de nuestros clientes y acompañar la transformación digital de personas, empresas e instituciones en todo el país.

Rodrigo de Gusmao, presidente de Claro Colombia. Foto: Suministrada - API

En un mercado en constante transformación, ¿qué avances, proyectos o decisiones de Claro destacaría como los más relevantes durante 2026 y qué impacto han tenido en la conectividad del país?

R.D.G: Seguimos invirtiendo con una visión de largo plazo para fortalecer la infraestructura digital del país. Uno de los avances más importantes fue la aceleración de 5G llegando con esta tecnología a más de 100 ciudades y municipios, con cerca de 3.000 estaciones base y más de siete millones de clientes que ya la han utilizado. Hoy, cerca del 22 % del tráfico móvil de datos de Claro ya cursa sobre 5G, una señal de que esta tecnología está generando un impacto real en la forma como los colombianos se conectan.

A este despliegue se sumó el fortalecimiento de nuestros centros de datos. Durante los últimos cinco años hemos invertido US$123 millones en Triara, en Bogotá, y Megacenter, en Medellín y solo en 2026 destinamos US$25,5 millones adicionales: US$14 millones para ampliar capacidad y modernizar la infraestructura, y US$11,5 millones para fortalecer plataformas y servicios de ciberseguridad. Estas inversiones nos permiten habilitar nuevos espacios tecnológicos, renovar equipos críticos, aumentar la capacidad energética y preparar infraestructura de alta densidad para responder a la creciente demanda de nube, analítica avanzada, inteligencia artificial, ciberseguridad y procesamiento intensivo de datos.

También destacaría la decisión de llevar infraestructura de última generación más allá de los grandes centros urbanos. Hoy, 5G ya está presente en territorios como Leticia, Quibdó, San Andrés, Riohacha e Istmina, apoyado en proyectos previos que nos permitieron llevar fibra a Leticia, conectar a Quibdó y construir una red troncal de microondas para Puerto Carreño. El avance más importante es que la evolución tecnológica no se concentre únicamente en las principales ciudades, sino que integre más regiones y empresas a la economía digital.

Conectar a más colombianos sigue siendo un desafío, especialmente en las zonas rurales y apartadas. ¿Cuáles son las principales barreras para cerrar las brechas de conectividad y qué proyectos desarrolla Claro para avanzar en ese propósito?

R.D.G: Cerrar la brecha digital no consiste únicamente en llevar conectividad a más lugares; implica construir la infraestructura y las capacidades para que las personas y las empresas puedan convertirla en oportunidades. En Colombia persisten desafíos asociados a la geografía, los altos costos de desplegar y sostener redes en zonas rurales y apartadas y la necesidad de mantener inversiones de largo plazo. Para responder a ese reto, hemos llevado tecnología 4G por primera vez a más de 2.300 localidades rurales y apartadas y conectado con fibra óptica 289 instituciones educativas en 13 departamentos del país, como parte de nuestras Obligaciones de Hacer.

Esa infraestructura se complementa con programas como Escuelas Conectadas Claro por Colombia, que promueve proyectos de robótica, inteligencia artificial, formación técnica y producción audiovisual, y con Aprende con Claro, que ofrece formación gratuita para desarrollar competencias digitales.

Se habla cada vez más de que el reto no es solamente conectar, sino lograr que las personas aprovechen la tecnología. ¿Cómo busca Claro trascender la infraestructura y promover el uso significativo de las herramientas digitales?

R.D.G: La transformación digital no se mide por la cantidad de tecnología disponible, sino por su capacidad para generar resultados concretos en la vida de las personas y en el desarrollo de las empresas. Por eso, nuestra apuesta parte de continuar invirtiendo para generar mayores capacidades de banda ancha y fibra óptica, ampliar 5G hacia más territorios y fortalecer nuestros centros de datos, de manera que las personas y las empresas cuenten con la infraestructura necesaria para estudiar, trabajar, emprender, innovar y generar nuevas oportunidades.

Pero la infraestructura debe ir acompañada del desarrollo de capacidades digitales. Por eso complementamos esas inversiones con iniciativas como Escuelas Conectadas Claro por Colombia, Aprende con Claro y Salas de Tecnología, que buscan que más colombianos puedan apropiarse de la tecnología y utilizarla de manera productiva. Los resultados muestran el valor de combinar acceso y apropiación: el 80 % de las instituciones evaluadas dentro de Escuelas Conectadas mejoró su desempeño en las Pruebas Saber 11. El objetivo es que cada nueva conexión genere capacidades y oportunidades concretas para las personas, las empresas y los territorios.

Sabemos, además, que este desafío no puede abordarse de manera aislada. Por eso construimos alianzas con instituciones educativas, universidades, organizaciones sociales y comunidades para ampliar el alcance de estas iniciativas y responder a las necesidades de cada territorio.

En última instancia, el mayor aporte de la tecnología no está en los dispositivos ni en las plataformas, sino en lo que las personas son capaces de lograr con ellos. Nuestro objetivo es que cada nueva conexión se traduzca en oportunidades concretas para las personas, las empresas y los territorios. Un ejemplo concreto: esta semana finalizamos nuestro cuarto Desafío Escuelas Conectadas, que en 2026 estuvo en Modo IA. Más de 500 estudiantes y docentes del país hicieron parte y los tres proyectos ganadores fueron de Cauca, Magdalena y Huila, lo que habla del interés de los jóvenes por la tecnología y por su implementación real.

¿Cuáles serán las prioridades de inversión, expansión y desarrollo tecnológico de Claro en 2027? ¿Qué proyectos marcarán la hoja de ruta de la compañía para el próximo año?

R.D.G: En 2027 vamos a mantener una inversión muy enfocada en fortalecer y modernizar nuestra infraestructura, ampliar capacidades y mejorar la experiencia de nuestros clientes. Seguiremos desarrollando nuestras redes móviles y fijas, avanzando en fibra y en la expansión de tecnologías como 5G hacia más territorios, de acuerdo con las necesidades y condiciones de cada región. El objetivo es que esa infraestructura tenga cada vez mayor capacidad y estabilidad para responder al crecimiento del tráfico y, sobre todo, para que se convierta en una plataforma que permita a personas, empresas y regiones aprovechar las oportunidades de la economía digital.

Al mismo tiempo, 2027 será un año para profundizar nuestra evolución como compañía de tecnología. Vamos a seguir fortaleciendo capacidades en inteligencia artificial, nube, ciberseguridad, IoT y centros de datos para acompañar la transformación digital de empresas de todos los tamaños. Nuestra hoja de ruta también contempla utilizar más inteligencia artificial para hacer la operación y la atención más simples y eficientes, y continuar generando impacto en las comunidades por medio de iniciativas de educación, apropiación digital y sostenibilidad. La prioridad será crecer con visión de largo plazo, invertir en tecnología que mejore la experiencia hoy, pero que también prepare al país para las necesidades digitales de los próximos años.

La Campaña de Navidad de Claro busca integrar voces y promover pequeños actos que pueden generar cambios en las comunidades. ¿Cuál es el mensaje central de esta iniciativa y cómo se conecta con el propósito de la compañía de contribuir al desarrollo del país?

R.D.G: La campaña nace después de un año especialmente difícil para los colombianos, marcado por la tensión de las elecciones, la intensidad del Mundial y el impacto del terremoto. En medio de todo eso sentimos que necesitábamos volver a encontrarnos, abrazarnos, recargar energía con los seres queridos y recordar el valor de acompañarnos. Por eso decimos: necesitamos Navidad.

Ese mensaje toma vida en la historia de Topito, el pereirano Juan Pablo Sánchez, quien nos recuerda algo esencial: “Un colombiano no puede dejar solo a otro colombiano”. Su historia demuestra que una voz, cuando encuentra personas dispuestas a escucharla y amplificarla, puede movilizar pequeños actos capaces de generar grandes cambios. Desde Claro queremos poner nuestra capacidad de conectar al servicio de ese mensaje: acercar personas, sumar voluntades y recordarnos que, cuando actuamos desde lo que cada uno puede hacer, también contribuimos a transformar el país.

De cara a 2027, ¿qué significa para Claro generar conexiones que vayan más allá de lo digital y cómo espera la compañía seguir articulando esfuerzos con ciudadanos, empresas e instituciones para construir más oportunidades?

R.D.G: Para nosotros, generar conexiones que vayan más allá de lo digital significa lograr que la tecnología acerque oportunidades, conocimiento, empresas, instituciones y comunidades. La infraestructura es fundamental, pero su verdadero valor aparece cuando contribuye a que un estudiante pueda aprender, un emprendedor encuentre nuevas posibilidades para crecer, una empresa sea más productiva o una comunidad tenga mejores herramientas para desarrollarse. De cara a 2027 queremos seguir avanzando en esa visión y es que cada conexión tenga un propósito y pueda generar un impacto positivo en la vida de las personas.

Y eso no lo puede lograr una compañía sola. Colombia necesita sumar capacidades y construir soluciones entre el sector privado, el Estado, la academia, las organizaciones sociales y los propios ciudadanos. Nuestro compromiso es seguir poniendo al servicio del país nuestra infraestructura, tecnología, conocimiento y capacidad de articulación para impulsar iniciativas que generen oportunidades y ayuden a cerrar brechas. El desarrollo del país es una construcción colectiva, y queremos que Claro siga siendo un aliado que conecta esfuerzos para que esas oportunidades lleguen cada vez a más colombianos.

*Contenido elaborado con el apoyo de Claro Colombia