Una marca puede estar en la cocina de una casa, en el camino al trabajo o en la memoria de quien asistió a un concierto. Pero estar presente no significa ser elegida. En un mercado donde los consumidores comparan más y cambian sus hábitos, los directores de mercadeo tienen una tarea que va más allá de vender: entender qué valoran las personas y lograr que una marca siga teniendo un lugar en sus vidas.

Desde hace cuatro años, SEMANA, Omnicom Media y YanHaas han generado todo un escenario de conversación alrededor de los CMO en Colombia: sus estrategias, desafíos e innovaciones buscando siempre conectar con los consumidores. Este 2026 fueron mucho más allá con un estudio de involucramiento de marcas de cinco categorías (almacenes de cadena, automóviles, galletas, bancos y alimento para mascotas), que se convierte en un insumo de valor para los líderes del mercadeo en el país y en una especie de brújula para sus campañas y estrategias del próximo año.

Antes de presentar los resultados del estudio, consultamos algunos CMO para entender lo que buscan hoy los consumidores y qué papel cumplen las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. Begoña Aristy, VP y gerente general de PepsiCo Alimentos para la Región Andina, aseguró que hoy los colombianos están más informados y son más exigentes. Por eso, la compañía busca productos que respondan a necesidades de conveniencia y practicidad, y que estén disponibles en el momento, el canal y el precio adecuados. “Ponemos el foco en comprender qué necesitan, en qué momentos y cómo nuestras marcas pueden acompañarlos en su día a día”, detalló.

La conexión, agregó, también se construye mostrando el origen de los alimentos y el trabajo de los agricultores. Conocer ese recorrido ayuda al consumidor a reconocer el valor del producto. En el sector automotor, la decisión de compra también está cambiando. La llegada de nuevas marcas y la oferta de vehículos híbridos y eléctricos llevan a los clientes a investigar y comparar antes de visitar un concesionario. Camila Márquez, directora de Mercadeo de Kia Colombia, considera que el precio y la ficha técnica ya no bastan. “Van a crecer las marcas que demuestren con hechos el valor que les entregan a sus clientes antes, durante y después de la compra”, declaró. La promesa incluye garantías, concesionarios cercanos y un servicio posventa que cumpla.

A su vez, la inteligencia artificial y los datos permitirán anticipar necesidades y personalizar la experiencia, pero Márquez advirtió que la prioridad es construir una relación que perdure. “Durante años las marcas competimos por la atención del consumidor; ahora tenemos que ganarnos su confianza y su preferencia”, señaló. Para Lina Ocampo, vicepresidenta de Mercadeo de Postobón, la permanencia de una marca depende de su capacidad para evolucionar. Los más de 120 años de historia de la compañía son un activo que debe renovarse con conocimiento del consumidor y conexión con la cultura del país: “El reto es evolucionar con las personas y seguir siendo significativos en sus vidas”.

Entender estos cambios supone identificar necesidades que ganan importancia. Valentina Vieira Escobar, VP de Mercadeo de Alpina, ve oportunidades en la preocupación por la salud y el envejecimiento: cuidar la digestión, conservar la masa muscular y mantenerse activo por más tiempo. Alpina combina investigación científica y su conocimiento de la leche para desarrollar alimentos con beneficios respaldados por evidencia. Para las marcas tradicionales, advirtió, “la vigencia se gana siendo relevantes y útiles en su día a día, conservando lo que nos hace únicos”.

¿Por qué compramos lo que compramos? Foto: Dao - stock.adobe.com

La relación con los consumidores tampoco termina en la compra. María Camila Bernal, directora de Marketing y Comunicaciones de Páramo, agregó que los festivales se han convertido en plataformas culturales y comunidades que perduran más allá de los días del evento. “El mercadeo está evolucionando de una lógica transaccional hacia una de relacionamiento y pertenencia”, explicó. El reto es sostener el vínculo todo el año. De cara a 2027, agregó, la generación Z esperará marcas auténticas, interactivas y menos invasivas.

A la par, la inteligencia artificial cambia la manera de trabajar de los equipos. Jessica Alcalá, chief marketing officer de Nestlé Colombia, contó que herramientas como NesGPT y Copilot ayudan a reducir tareas operativas y liberar tiempo para crear. Pero la tecnología no reemplaza la mirada humana. “Nuestro mayor diferencial sigue siendo humano: convertir datos en insights, insights en grandes ideas y grandes ideas en marcas que las personas elijan”, afirmó. Cuando la IA sea habitual, sostuvo, la diferencia estará en combinarla con pensamiento crítico, empatía, criterio cultural y audacia creativa.

El reto para los directores de mercadeo será conseguir que las marcas tengan un lugar en las decisiones cotidianas de las personas. Que un consumidor encuentre en un producto algo que responde a sus necesidades, que confíe en una compañía cuando necesita respaldo o que siga vinculado a una experiencia, incluso después de que termina. En un mercado con más opciones y consumidores cada vez más exigentes, la trayectoria o el reconocimiento ya no garantizan esa relación. Las marcas tendrán que demostrar, una y otra vez, por qué vale la pena elegirlas.

Las marcas competían por la atención del consumidor, ahora tienen que ganarse su confianza y preferencia.

¿Por qué compramos lo que compramos?

En el marco del proyecto Líderes del Mercadeo de SEMANA, YanHaas y Omnicom Media se actualizaron los retos de los directores de mercadeo en el país al revisar el nivel de involucramiento (involvement) y el relacionamiento que tienen los ciudadanos en términos de ‘Importancia’, ‘Interés’ y ‘Atracción’ hacia las diferentes marcas del mercado en cinco categorías: Almacenes de cadena, bancos, automóviles, galletas y alimento para mascotas.

Este análisis es clave porque entrega a las áreas de mercadeo elementos de comprensión del consumidor final y audiencias, así como las oportunidades de mejora en sus estrategias de posicionamiento y consumo, y para medir las fortalezas y efectividad de sus campañas.

Carolina Valencia, directora de Desarrollo de Negocio de YanHaas, explicó que el indicador de Involvement representa qué tanto el consumidor está dispuesto a procesar la información que se le pone al frente. “Son las categorías de Galletas, Almacenes de cadena, Automóviles y Alimento para mascotas las más fuertes en este sentido. Hablando de Bancos, es la categoría que menos genera involvement soportado especialmente en el bajo nivel de atracción, lo cual podría deberse a la misma naturaleza del servicio a pesar de su alto uso. En el caso de Automóviles hay un hallazgo muy relevante y es la búsqueda de información a través de redes sociales de manera significativamente superior respecto a las otras categorías evaluadas”, señaló.

Otro dato clave de la medición tiene que ver con la efectividad de las redes sociales y las campañas digitales. “Tienen mayor relevancia en Automóviles, donde impulsan la búsqueda de información, novedades y atracción hacia las marcas”, agregó Valencia.

Al respecto, Vanessa Vásquez, directora de Mercadeo de la Agencia Creo, recalcó que el rol de los influenciadores es efectivo en la medida en que se conectan con la estrategia de marca, los medios y las conversaciones de las personas. “Es en esa conexión donde pueden construir preferencia, acercar las marcas a nuevas audiencias e influir en las decisiones de compra. Ahí es donde realmente generan valor para el negocio”, enfatizó.

Los resultados de la encuesta de 2026 permiten concluir que, en las categorías de Galletas y Bancos, la influencia digital es más limitada, mientras que en Almacenes de cadena y Alimento para mascotas predominan el hábito de consumo y la recomendación voz a voz. De todas maneras, la fidelidad hacia las marcas sigue siendo un factor relevante, aunque evoluciona hacia relaciones más funcionales que emocionales. Al respecto, Valencia agregó que el hábito de consumo y la experiencia con los productos mantienen la preferencia, pero no siempre generan un vínculo fuerte o exclusivo. “Esto evidencia un consumidor más abierto a comparar y cambiar según precio, conveniencia y beneficios, por lo que el reto de las marcas es fortalecer la confianza, la afinidad y las razones para seguir eligiéndolas”, precisó.

El principal desafío del mercadeo consiste en trascender la visibilidad y el uso habitual de las marcas para construir conexiones más fuertes y significativas con los consumidores. Esto implica generar mayor involucramiento, diferenciación y afinidad, entendiendo las particularidades de cada segmento y aprovechando los canales digitales para convertir la recordación en preferencia, recomendación y fidelidad.

Otra conclusión del análisis es que el indicador que más representa al consumidor colombiano es el uso habitual, asociado a la importancia funcional de las marcas en su vida cotidiana. Sin embargo, dentro de las dimensiones del involucramiento, el interés y la atracción muestran oportunidades para fortalecer la relación más allá de la compra. Esto evidencia un consumidor que utiliza y reconoce sus marcas, pero que aún tiene espacio para desarrollar vínculos emocionales más profundos.

Almacenes de cadena: precios y conveniencia

Cuatro almacenes concentran el 78 por ciento del mercado. D1 y Ara suman casi la mitad de las preferencias (47 por ciento). Ninguna cadena domina todo el país por igual. D1 lidera en Bogotá, la costa y entre el público más joven; mientras que Éxito encabeza en Medellín, estratos altos y adultos mayores. Ara toma la delantera en Cali y en los estratos medios.

Los almacenes de cadena tienen un involucramiento ‘moderado’ del 51 por ciento, sostenido por el hábito de compra diario y el voz a voz, más que por la dependencia emocional o el seguimiento en redes sociales.

Los adultos mayores de 60 años son el segmento con mayor nivel de involucramiento con los almacenes de cadena (60 por ciento), superando ampliamente el promedio general (51 por ciento), mientras que las diferencias por estrato socioeconómico son mínimas.

En esta categoría llama la atención un dato: mayor volumen de clientes no significa mayor vínculo de marca. Por ejemplo, D1 lidera en uso habitual gracias a su conveniencia y precios bajos, pero presenta la relación más funcional y distante en el entorno digital. Por el contrario, Ara y Jumbo logran construir las conexiones más sólidas, equilibradas y activas con sus compradores.

Bancos: el reto es la afinidad con el cliente

Bancolombia lidera el uso actual, seguido por una distancia considerable de Davivienda y Caja Social. Se evidencia una alta concentración en estas entidades (74 por ciento), mientras que los demás bancos registran participaciones significativamente menores.

La fortaleza de Bancolombia es especialmente visible en Medellín y los estratos bajos, mientras Davivienda tiene relevancia en Bogotá y los estratos altos. En esta categoría la relación funcional aún no se convierte en conexión emocional: el involvement es del 42 por ciento y está impulsado principalmente por el uso habitual de los productos y servicios bancarios (70 por ciento). Solo el 29 por ciento de los usuarios manifestó que “no se imagina la vida sin su entidad”, lo que evidencia el reto de transformar la relación transaccional en un vínculo más cercano y significativo.

Davivienda está haciendo bien el trabajo de construir vínculos con sus clientes al tener una mayor capacidad para despertar interés y motivar la búsqueda de información y seguimiento de sus productos.

Generar interés y conversación es el principal desafío transversal en esta categoría. El reto para las entidades es trascender la prestación del servicio y construir marcas que generen mayor identificación, afinidad y participación de sus clientes.

Automóviles

A la pregunta ¿cuál es la marca de carro que tiene actualmente?, la mayoría de encuestados respondieron Mazda, Toyota y Nissan. A este tridente se suma Chevrolet y Renault.

Entre las razones que los conectan con estas marcas están la búsqueda de novedades (con fuerte peso de Toyota), el vínculo desde el interés y la recomendación. Adicionalmente, en esta categoría el involucramiento del cliente está impulsado por la atracción digital. La atracción –reflejada en la búsqueda constante de información, innovaciones y seguimiento en redes– aparece por encima del interés conversacional y la importancia emocional hacia las marcas.

Galletas, las de toda la vida

En esta categoría el consumo frecuente está dominado por las marcas Saltín Noel y Ducales, pero el mayor volumen de compra no siempre equivale a un mayor compromiso emocional, como ocurre con Saltín Noel, cuyo consumo responde a un hábito práctico y cotidiano.

El nivel de involucramiento de los consumidores de estos productos está impulsado por el hábito y el voz a voz. Esta categoría mantiene un compromiso moderado-alto que se sostiene principalmente por el uso habitual de los productos y la conversación espontánea entre personas, más que por una dependencia emocional.

Mientras Ducales lidera la categoría gracias a su fuerte apego emocional, relevancia y recomendación, Tosh capitaliza la atracción digital y la búsqueda de información.

Alimento para mascotas

El sector de alimentos para mascotas no tiene un líder único, sino que reparte las preferencias de forma muy pareja entre las marcas principales (Purina, Royal Canin, Chunky y Dog Chow) y sus competidores más cercanos.

Eso sí, se presenta una segmentación demográfica marcada. La elección de marca responde según el perfil del comprador: Purina y Ronik destacan en Bogotá y estratos bajos, Chunky domina en otras ciudades, Royal Canin se consolida en estratos medios-altos y Dog Chow lidera en la población de adultos mayores.

Los consumidores mantienen una conexión equilibrada con sus marcas habituales, impulsada principalmente por el uso cotidiano y la recomendación, pero con una baja dependencia emocional. El nivel de involucramiento es significativamente más alto en otras ciudades fuera de Bogotá, en adultos jóvenes y en los estratos bajos, pero disminuye de forma marcada a medida que aumentan la edad y el nivel socioeconómico.