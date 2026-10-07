Avocado Wellness Marketing: entregar bienestar y valor en cada campaña

Antes de Avocado Wellness Marketing estuvo InstaFit. Natalia Amaya Salazar fundó esa app de bienestar con un gran éxito en Latinoamérica. Esta experiencia le trajo conexiones y alianzas con marcas que buscaban conectar de forma más profunda y consciente con sus usuarios. Ese momento le permitió a Amaya, administradora de empresas especializada en negocios internacionales, tener la visión de crear una agencia de marketing enfocada en el bienestar.

Sanar la conversación digital: la propuesta de Avocado Wellness Marketing para el bienestar del consumidor

Hoy, con más de seis años de trayectoria, la firma se define como la primera agencia de wellness marketing de Latinoamérica. Su propuesta descansa en tres motores: contenido, creadores e influenciadores especializados y pauta digital que amplifica cada estrategia. Entre sus clientes figuran Gatorade, Huggies y Nivea.

Esa forma de trabajar se sostiene en tres valores: “mantente hambriento”, dice esta colombiana radicada en Médico, para aprender sin pausa; “ponte en sus zapatos”, para evaluar cada pieza como lo haría el consumidor; y “haz que las cosas pasen”, para resolver rápido en una industria que no se detiene.

La métrica que el algoritmo no puede comprar

La agencia tiene un margen de acción en toda Latinoamérica con centro de operaciones entre México y Colombia, donde adoptan la narrativa de las marcas para cualquiera de los mercados del continente.

Para Amaya, el proyecto que mejor lo resume es el de AstraZeneca, con un tratamiento contra el cáncer de mama metastásico. Durante 23 meses, la agencia acompañó a las pacientes y a sus familias con guías, recetas y videos de médicos y otras pacientes, de forma cercana y empática.

Ese caso explica su propósito. “No se trata de vender por vender”, afirma. Su meta es que las marcas se pregunten qué aportan y pongan al usuario en el centro.