La cultura como diferencial: la fórmula de crecimiento de una compañía enfocada en el bienestar de su talento humano

Cuando la pandemia obligó a cerrar los quirófanos, la mayoría vio una amenaza. La pareja conformada por María Angélica Bula y Andrés Durán vio una oportunidad. Ella, ingeniera civil; él, cirujano plástico. Se conocieron mientras estudiaban en Bogotá y allí sembraron el sueño de crear su propio centro. En plena crisis, sin hijos aún y con la decisión tomada de ser empresarios, emplearon sus ahorros para comprar sus dos primeros equipos.

Hoy, ese emprendimiento familiar acompaña a mujeres y hombres en sus procesos de transformación física, tanto quirúrgica como no quirúrgica, con inyectables y tratamientos. Dr. Andrés Durán Plastic Surgery tiene cuatro sedes y más de 40 colaboradores entre Bogotá y Barranquilla.

La belleza de ser uno mismo

Para su cofundadora, el diferencial no está solo en la tecnología ni en la capacitación de su cuerpo médico, sino en la cultura de su equipo humano. “El bienestar se transfiere”, afirma: cuando se logra desde adentro, se lleva a los pacientes.

Su mayor orgullo lo resume una historia: una colaboradora que entró en servicios generales estudió cosmetología, gracias al programa Semillas para el Futuro y hoy es terapeuta en una de las sedes.

María Angélica Bula: “Construir desde adentro para sembrar futuro”

El mayor reto llegó con la segunda sede, cuando debieron pasar de ser un consultorio exitoso a una organización en crecimiento, un cambio de mentalidad para el equipo y para ellos como líderes. Fue, reconocen, un punto de inflexión.

Su visión a futuro es consolidarse como referente en cirugía plástica y medicina estética, y ser reconocidos como agentes de cambio que contagien la sed de servicio.