María Angélica Bula: “Construir desde adentro para sembrar futuro”

Al frente de una clínica de cirugía plástica, promueve el autoconocimiento como brújula de la belleza y apuesta por la educación como una semilla de cambio que “nivela las oportunidades”.

Redacción Semana
20 de agosto de 2025

El día que su abuela Raquel falleció, muchos acudieron a despedirla llenos de gratitud por el impacto que dejó en sus vidas. Una imagen imborrable para Bula. Sus padres mantuvieron vivo el legado, a través de sus enseñanzas. La vida es como una maleta: hay que llenarla de conocimientos, experiencias y valores, le decían. Si alguna situación inesperada sobreviene, todo podrá perderse, excepto este equipaje.

Ese aprendizaje la ha impulsado a alimentarse intelectualmente. Es ingeniera civil especializada en Gestión de Proyectos y tiene formación en finanzas y neuromarketing. Aprendió a hablar francés antes que español, pues nació en Bélgica, donde sus padres cursaron posgrados. Y aunque a su regreso vivió en Bogotá hasta los 12 años, el acento evidencia su origen costeño. Hoy es gerente de la empresa que creó en Barranquilla junto con su esposo, en 2017, y que acaba de abrir en Bogotá su segunda sede. Desde esta posición ha sido gestora de un proyecto que “nivela las oportunidades”, expresión del nobel sudafricano Nelson Mandela. “En el centro médico (de cirugía plástica) ofrecemos apoyo para la educación de nuestro equipo de trabajo, conformado mayoritariamente por mujeres cabeza de familia –destaca–. Anhelamos que comprendan la importancia de formarse para buscar propósitos más grandes. La educación es una semilla de cambio”.

Se siente satisfecha cuando piensa en una colaboradora que comenzó “haciendo de todo” y que hoy, a punto de graduarse en Administración, coordina procesos y lidera equipos en el centro médico. “Me llena de orgullo escucharla exponer o leer sus escritos. Recuerdo que le corregía cada tilde y le repetía que no se conformara, que podía hacerlo mejor”.

Sus palabras reflejan el compromiso con la dignidad y el potencial de cada persona. Así es como entiende el liderazgo. Y su respaldo abarca también a los hijos de sus empleadas, uno de los cuales estudia medicina.

El amor propio es clave para su organización. “Si las inseguridades son muy profundas, ningún procedimiento estético las podrá resolver por sí solo. Si no entiendes que tu valor está dentro, no importa qué cirugía te hagas, nunca será suficiente”. Por eso, ella y su esposo les insisten a los pacientes que los procedimientos quirúrgicos deben estar sustentados en el autoconocimiento.

Bula es madre de Sofía, de 2 años, y de Mariana, de 5 meses. “No quiero que el físico las defina. La belleza es hallarse a sí mismo y no podemos perdernos en esa búsqueda. Si los cambios se hacen desde las intenciones correctas, nos ayudan a encontrarnos. Además de aportar valor a la sociedad desde el propósito de cada uno, está bien cuidarse y sentirse bien”.

Sector salud

Fundada en 2017 | Barranquilla

