Mike Pizarro Plastic Surgery nació con la apuesta de ofrecer experiencias de transformación que vayan más allá de lo estético, poniendo en el centro el bienestar y la confianza de cada paciente. Así lo cuenta Karen Giraldo, gerente general y fundadora de la organización, quien destaca que, luego de comenzar en 2024, hoy cuentan con sedes en Bogotá, Barranquilla y La Dorada, Caldas.

Su portafolio reúne procedimientos de cirugía plástica, medicina estética y tratamientos de bienestar, apoyados en tecnología y servicios como hidratación, inyectables y sueroterapia. Pero detrás de este crecimiento está la misión de “generar experiencias reales de transformación humana”, dice Giraldo, en las que la ética, la excelencia y la humanización sean siempre los pilares de este camino.

“No solo impactamos en la parte física de las pacientes, sino también en su lado emocional, de seguridad y autoestima”, afirma Giraldo, quien sostiene que su próxima apuesta es consolidar el turismo médico como una de sus líneas de estrategia comercial.