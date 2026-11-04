Medicina estética

La apuesta por un modelo de atención integral en cirugía plástica y estética

Mike Pizarro Plastic Surgery, que comenzó en Bogotá como un sueño, es hoy, de acuerdo con Karen Giraldo, su CEO y fundadora, una empresa que prioriza a sus pacientes con un portafolio que combina cirugía plástica, medicina estética y tratamientos de bienestar.

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Redacción Semana
4 de noviembre de 2026 a las 1:01 p. m.
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Mike Pizarro Plastic Surgery nació con la apuesta de ofrecer experiencias de transformación que vayan más allá de lo estético, poniendo en el centro el bienestar y la confianza de cada paciente. Así lo cuenta Karen Giraldo, gerente general y fundadora de la organización, quien destaca que, luego de comenzar en 2024, hoy cuentan con sedes en Bogotá, Barranquilla y La Dorada, Caldas.

Su portafolio reúne procedimientos de cirugía plástica, medicina estética y tratamientos de bienestar, apoyados en tecnología y servicios como hidratación, inyectables y sueroterapia. Pero detrás de este crecimiento está la misión de “generar experiencias reales de transformación humana”, dice Giraldo, en las que la ética, la excelencia y la humanización sean siempre los pilares de este camino.

“No solo impactamos en la parte física de las pacientes, sino también en su lado emocional, de seguridad y autoestima”, afirma Giraldo, quien sostiene que su próxima apuesta es consolidar el turismo médico como una de sus líneas de estrategia comercial.