Reemplazo de Ímer Machado: directivo de la FCF habló del elegido para la Comisión Técnica Arbitral

Álvaro González, vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y presidente de la División Aficionada del Fútbol Colombiano (Difutbol), se refirió al proceso de selección del reemplazo de Ímer Machado en la Comisión Técnica Arbitral.

El directivo que estuvo en conversación con Win Sports explicó cuáles son las características que busca la Federación para ocupar el cargo y defendió el nivel de la formación arbitral en el país.

González dejó claro que la prioridad no es encontrar a una persona que simplemente tenga experiencia dirigiendo partidos, sino un perfil con capacidad de liderazgo, enseñanza y unión dentro del gremio.

👔⚽ “Estoy convencido que en el arbitraje colombiano a nivel técnico no necesitamos jefes, necesitamos líderes. Personas que unan en el arbitraje colombiano”, Álvaro González, vicepresidente de la FCF y presidente de Difutbol. #MedioTiempoWIN https://t.co/M17lxj29gr — Win Sports (@WinSportsTV) November 4, 2026

“Nosotros en el arbitraje no necesitamos patrones ni jefes, necesitamos líderes. Personas que unan al arbitraje colombiano, no que lo dividan. Persones que sumen”, manifestó.

El dirigente también explicó que la experiencia como árbitro en el terreno de juego no es el único criterio para escoger al responsable de la Comisión Técnica Arbitral. En ese sentido, destacó la importancia de las capacidades pedagógicas y los conocimientos técnicos de los aspirantes.

“En mi concepto no siempre el que mejor dirige en el terreno de juego es el mejor instructor o el mejor pedagogo, no. Estamos analizando hojas de vida de candidatos muy importantes, de mucha trayectoria a nivel técnico y de instrucción arbitral en Colombia”, señaló.

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Aunque no reveló el nombre de la persona que será elegida, sus declaraciones apuntan a que la FCF está evaluando perfiles con experiencia en capacitación y formación de árbitros. La intención es encontrar un responsable que contribuya al desarrollo del arbitraje nacional y tenga capacidad para integrar a sus diferentes sectores.

González también aprovechó para destacar el trabajo que se realiza en Colombia en materia de instrucción arbitral. Según el vicepresidente de la FCF, el país cuenta con reconocimiento internacional por sus procesos de capacitación.

“Tenemos uno de los mejores arbitrajes de Sudamérica. En los seminarios que hacemos a nivel internacional, los instructores que vienen casi siempre terminan llevando material didáctico de nuestros instructores para sus programas de capacitación en otros países”, afirmó.

Ímer Machado, exdirector del Departamento de Arbitraje de la Federación Colombiana de Fútbol. Foto: Suministrada a SEMANA (FCF)

Finalmente, el presidente de Difutbol planteó la necesidad de reorganizar la estructura de formación arbitral en Colombia. Para el directivo, existe una cantidad excesiva de colegios de árbitros en comparación con las ligas deportivas departamentales.

“Hay que acabar con tanto colegio que existe. Es increíble que nosotros tengamos más de 54 colegios en el país cuando solamente tenemos 34 ligas deportivas departamentales”, concluyó.

Por ahora, la elección del reemplazo de Ímer Machado sigue siendo uno de los asuntos pendientes en la reorganización de la estructura arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol.

Candidato número uno

Cabe recordar que para finales de septiembre Sebastián Restrepo que era el encargado de manera temporal renunció.

Wilmar Roldán ha sido uno de los nombres que ha tomado fuerza y fue confirmada la posición de la FCF al respecto de dicha posibilidad: “Tenemos varios candidatos para la comisión arbitral, entre ellos Roldán”.