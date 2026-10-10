Empresarias de la salud, la estética y el bienestar

Karen Giraldo: “Detrás de cada procedimiento está el bienestar emocional de nuestros pacientes”

Odontóloga, madre y esposa, esta empresaria ha acompañado la transformación de cerca de 200 pacientes a través de Mike Pizarro Plastic Surgery, su clínica, en la que entiende los procesos estéticos como experiencias que van más allá de la cirugía.

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Redacción Semana
10 de octubre de 2026 a las 6:00 a. m.
Karen Giraldo, miembro del Círculo de Mujeres Semana Dinero
Karen Giraldo, miembro del Círculo de Mujeres Semana Dinero Foto: Karen Giraldo, Círculo de Mujeres Semana Dinero A.P.I

“Queremos consolidar el turismo médico como una línea de estrategia comercial”, dice esta odontóloga barranquillera que fundó, junto a su esposo, Mike Pizarro Plastic Surgery, una clínica que ha realizado cerca de 200 procedimientos de cirugía plástica, medicina estética y bienestar, con altos estándares de tecnología. “En 2024, empezamos tres personas con el propósito de crear experiencias reales de transformación humana. Hoy tenemos un equipo consolidado y sedes en Bogotá, Barranquilla y La Dorada (Caldas)”, cuenta.

La experiencia del paciente impulsa la expansión de Mike Pizarro Plastic Surgery en Bogotá

Este año, bajo su liderazgo, que describe como alegre, recursivo y conectado con sus raíces caribeñas, la compañía expandió en Bogotá su área de recuperación y manejo postoperatorio, que incluye innovaciones como radiofrecuencia, ultrasonido especializado, cámara hiperbárica y terapias de luz LED. “Cuando te operas, apenas inicias un proceso. Después es necesario hacer cambios de pensamiento y de nutrición, en los que también trabajamos mucho porque sabemos que detrás de cada procedimiento está el bienestar emocional de nuestros pacientes”.

Además de ser empresaria, esposa y mamá, es gerente regional y coordinadora de ventas en las clínicas odontológicas Sonría. En cada uno de estos roles se exige al máximo, afirma, bajo la filosofía de que “las mujeres pueden con todo”, sin descuidarse a sí misma y sus intereses, como el ejercicio, la lectura, la salud mental y la programación neurolingüística. “Si estamos enfocadas, logramos lo que queremos”.