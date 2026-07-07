La experiencia del paciente impulsa la expansión de Mike Pizarro Plastic Surgery en Bogotá

La medicina estética ha dejado de centrarse exclusivamente en el procedimiento quirúrgico para evolucionar hacia un modelo en el que la seguridad, la recuperación y el acompañamiento del paciente son determinantes en los resultados finales.

Cada vez más clínicas incorporan protocolos especializados de postoperatorio, tratamientos complementarios y herramientas tecnológicas que potencien los resultados finales de una forma integral. En este contexto, Mike Pizarro Plastic Surgery, marca especializada en procedimientos de cirugía plástica, estética y reconstructiva, ampliará sus servicios en la sede de Bogotá, ubicada en el edificio Flor Morado Plaza, que abrió sus puertas hace un año en la capital.

Desde ahora, este espacio tendrá una nueva área de estética y bienestar, creado para complementar y potencializar los resultados de los procedimientos realizados, elevando aún más la experiencia de sus pacientes.

Esta nueva unidad estará enfocada tanto en el manejo integral del postoperatorio para pacientes de cirugía plástica, como en tratamientos faciales y protocolos de bienestar diseñados bajo altos estándares de calidad, atención y tecnología (como tensamax roma e hydrash).

“Dentro de nuestra nueva área especializada en recuperación y manejo postoperatorio incorporamos tecnología de última generación como electroterapia de alta gama, ultrasonido especializado, cámara hiperbárica y terapias de luz LED. Todas estas herramientas están enfocadas en optimizar la recuperación, disminuir procesos inflamatorios y potenciar los resultados de cada procedimiento”, señala Karen Giraldo, CEO de Mike Pizarro Plastic Surgery.

El doctor Mike Pizarro, junto a Karen Giraldo, CEO de Mike Pizarro Plastic Surgery. Foto: Mike Pizarro Plastic Surgery A.P.I

Adicionalmente, la marca fortalecerá la unidad de tratamientos faciales con procedimientos enfocados en rejuvenecimiento, hidratación y prevención del envejecimiento como dermoabrasión, hidratación facial, bioestimuladores de colágeno y ácido hialurónico.

Para celebrar esta nueva etapa, la marca realizó un brunch de lanzamiento junto con amigos, aliados y pacientes, quienes tuvieron la oportunidad de disfrutar un espacio de cuidados en las nuevas instalaciones.

“Este encuentro representó la consolidación de un sueño que continúa creciendo gracias a la confianza de cada paciente y al trabajo de todo nuestro equipo. Esto apenas comienza. Creemos firmemente que los resultados no solo dependen de un procedimiento, sino también del acompañamiento, el bienestar y la experiencia que vive cada paciente durante todo su proceso”, concluyó Giraldo.

Mike Pizarro es cirujano general, cirujano plástico, fellow en lifting facial, con una trayectoria de más de ocho años enfocados en el desarrollo de procedimientos de cirugía estética y en el acompañamiento integral de sus pacientes.

Con esta expansión, la compañía busca responder a una tendencia creciente en la medicina estética: pacientes que ya no evalúan únicamente el resultado final, sino también la calidad del proceso médico, la recuperación y el acompañamiento integral como parte fundamental de su decisión.