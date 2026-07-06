Bulkmatic Colombia: diez años impulsando el sector logístico del país

En un sector en el que la eficiencia suele medirse en tiempos de entrega, kilómetros recorridos y capacidad operativa, Bulkmatic Colombia decidió poner a las personas en el centro de su estrategia.

La compañía, líder en logística y transporte, cumple diez años de operaciones en el país, un aniversario con un modelo de operación que hoy presta servicios logísticos a grandes industrias, especializados en granel, y que hace parte de una organización con más de seis décadas de experiencia en Estados Unidos y más de treinta años de presencia en México.

Más allá de las cifras y la expansión de su operación, la empresa asegura que el mayor logro de esta primera década ha sido construir una cultura organizacional basada en la confianza, el desarrollo del talento y el compromiso con el servicio.

“Estos 10 años de Bulkmatic en Colombia representan mucho más que el crecimiento de una compañía: son la prueba de que la logística especializada puede transformar industrias, generar eficiencias reales y abrir nuevas formas de operar en el país. Hemos construido este camino con visión, disciplina y con un equipo que hace que las cosas pasen”, dice Diana Fonseca, country manager de Bulkmatic Colombia.

Detrás de cada operación existen historias de crecimiento que reflejan la evolución de la organización: auxiliares y analistas que hoy ocupan posiciones de liderazgo, conductores que han desarrollado toda su carrera dentro de la empresa y equipos que han asumido nuevos desafíos.

También, en un negocio donde cada operación impacta directamente la cadena de abastecimiento de múltiples industrias, la confianza se ha convertido en un activo estratégico. Por ello, la empresa ha orientado su cultura hacia la integridad, el cumplimiento de los compromisos y una permanente orientación al cliente.

Este enfoque les ha permitido consolidar relaciones de largo plazo con compañías nacionales e internacionales, contar con seis terminales logísticas en el país, 14 trailers especializados y reportar un incremento en sus activos en un 40,29 por ciento en 2025.

“Seguiremos impulsando soluciones logísticas más eficientes, sostenibles e innovadoras para aportar competitividad a nuestros clientes y al país”, concluye Fonseca al resaltar el rol de la compañía en la generación de empleo y visión de la industria.