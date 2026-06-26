“La logística siempre ha sido mucho más que mover carga de un punto a otro. Es conectar oportunidades, impulsar el crecimiento de las empresas y contribuir con el desarrollo económico de los países”, dice Magda Orozco, CEO de EC Cargo, compañía que enlaza las empresas con mercados de distintos continentes.

Hace casi dos décadas, cuando el comercio internacional comenzó a transformarse con la globalización, Magda Orozco decidió abrirse camino en una industria tradicionalmente dominada por hombres y convertir los desafíos en oportunidades. Adquirió EC Cargo, una organización con diez años de historia para la fecha, e identificó una necesidad latente: las empresas requieren un aliado estratégico que entienda sus negocios y las acompañe en cada paso de la cadena logística.

Bajo esa visión, la compañía fortaleció su propuesta de valor y consolidó una cultura centrada en la cercanía, la transparencia y la búsqueda de soluciones. Los primeros años estuvieron marcados por el reto de fortalecer relaciones de confianza, ampliar la base de clientes y responder a las crecientes exigencias de un mercado cada vez más competitivo.

Es esa filosofía de confianza el motor que ha guiado la evolución de EC Cargo durante una historia que hoy suma 29 años. A lo largo de este recorrido, la compañía ha ampliado sus servicios, fortalecido su presencia internacional y construido una sólida red de aliados estratégicos alrededor del mundo.

“Lo que comenzó como un sueño propio hace 19 años hoy es una organización que participa en operaciones de transporte marítimo, aéreo, terrestre, proyectos especiales y soluciones logísticas integrales. Y todo esto es posible porque entendemos que la logística también es una actividad profundamente humana”, afirma. Actualmente, cuando la industria logística enfrenta nuevos retos impulsados por la tecnología, la sostenibilidad, la transformación digital y costos, Orozco continúa liderando con la misma pasión que la inspiró desde el primer día.

Por ello, EC Cargo sigue evolucionando, conectando negocios a nivel internacional y creando oportunidades. Y en las últimas dos décadas, la visión de Magda Orozco ha sido determinante para impulsar su crecimiento, fortalecer su presencia internacional, consolidar una organización preparada para los retos del futuro y al alcance de todos.