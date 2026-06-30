Fundación nu3 expande su modelo a Panamá y España

Tras más de dos décadas de trabajo en Colombia, Fundación nu3 anuncia la expansión internacional de su modelo nu360, una metodología de transformación integral que ha acompañado el desarrollo de más de 188.000 personas y que comenzará operaciones en Panamá y Europa este 2026.

Este paso consolida una visión construida durante años junto a comunidades que enfrentan múltiples barreras para su desarrollo al demostrar que las soluciones sociales creadas en Colombia también pueden contribuir a responder desafíos globales.

Con presencia internacional en Estados Unidos desde 2007 y respaldada por la certificación internacional de sostenibilidad otorgada por Applus+, nu3 fortalece su apuesta por un modelo de intervención medible, escalable y sostenible, que parte de una premisa sencilla: la pobreza no es una única condición, sino la acumulación de factores que afectan simultáneamente el bienestar, las oportunidades y el desarrollo de las personas.

Por eso, la metodología trabaja de manera articulada cinco dimensiones fundamentales:

• Nutrición y seguridad alimentaria

• Educación integral

• Salud mental y bienestar emocional

• Emprendimiento y generación de ingresos

• Empleabilidad, educación financiera y desarrollo económico

A través de sus Centros Integrales, nu3 acompaña a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, madres gestantes, madres lactantes, adultos mayores, personas con discapacidad y cuidadores generando espacios donde convergen alimentación, formación, acompañamiento psicosocial, actividad física, orientación jurídica, liderazgo, emprendimiento y oportunidades de empleabilidad.

La llegada a Panamá estará enfocada en comunidades rurales y territorios que históricamente han enfrentado barreras de acceso a oportunidades para fortalecer capacidades locales y promoviendo procesos sostenibles de desarrollo familiar y comunitario.

En Europa, la operación iniciará en España, donde desafíos relacionados con la salud mental, la integración social, el bienestar de las familias y la inclusión de comunidades migrantes demandan respuestas integrales que articulen acompañamiento humano, desarrollo de capacidades y generación de oportunidades.

“Durante más de 20 años hemos aprendido junto a las comunidades, construyendo soluciones que responden a sus realidades y fortalecen sus capacidades. Llevar nu360 a Centroamérica y Europa es el resultado de ese aprendizaje colectivo y una muestra de que las soluciones desarrolladas en Colombia pueden contribuir a enfrentar desafíos sociales en diferentes lugares del mundo”, afirmó Paola Dávila-Pestana Porto, Global CEO de Fundación nu3.

Con esta expansión, nu3 reafirma su propósito de seguir construyendo oportunidades para que más personas, sin importar dónde hayan nacido, puedan desarrollar su potencial y construir proyectos de vida sostenibles.

Porque cuando una persona transforma su futuro, también transforma el de su familia. Y cuando una familia transforma su realidad, transforma generaciones.