La cantante y compositora ecuatoriana Ceci Juno continúa ampliando su repertorio musical con un nuevo lanzamiento que llega en medio de la preparación de su próximo álbum de estudio. La artista, radicada en Ciudad de México, mantiene su apuesta por una propuesta dentro del pop alternativo y suma una nueva canción a su catálogo como parte de su actividad artística en 2026.

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En los últimos años, la intérprete ha desarrollado su carrera como artista independiente con proyectos como el EP Libre|Espacio (2017), el álbum Fantasmas (2019), el disco Temporal (2022) y el EP Quince por Dos (2025). Además, ha compartido escenario con artistas como Armando Manzanero, Jorge Drexler, Kany García, Mon Laferte, Vivir Quintana y Erlend Øye, así como haber sido embajadora de la iniciativa EQUAL de Spotify, reconocimiento que la llevó a aparecer en las pantallas de Times Square.

Ahora, la artista presentó “La del Proceso”, un sencillo de pop alternativo que aborda una experiencia relacionada con el desamor. De acuerdo con el boletín oficial, la canción gira en torno a la experiencia de descubrir que una persona hizo parte del crecimiento emocional de alguien que nunca tuvo la intención de permanecer a su lado. La propuesta utiliza el humor como un recurso narrativo para desarrollar una historia sobre una ruptura sentimental y el proceso de superación que puede venir después.

Desde sus primeros acercamientos al arte, Juno entendió que su vínculo con la música iba más allá de la interpretación. Foto: Suministrada a SEMANA

La composición busca representar a quienes consideran haber llegado “en el momento equivocado a un final feliz”. La interpretación combina melodías de pop alternativo con una carga emocional que pretende transformar una experiencia dolorosa en un mensaje sobre la posibilidad de seguir adelante. Asimismo, este lanzamiento fortalece la propuesta artística de Ceci Juno dentro de la escena independiente latinoamericana.

El sencillo fue coescrito por Ceci Juno y la cantautora puertorriqueña Raquel Sofía, artista nominada al Grammy y al Latin Grammy. La producción estuvo a cargo de Sebastián Barniol y Andrés “Chano” Guardado, productor que ha trabajado con artistas como Reik, Río Roma y Thalía. El proceso de mastering fue realizado por Santiago Salazar.

En diálogo con SEMANA, la artista explicó que su trayectoria ha estado marcada por una búsqueda constante de autenticidad y por la decisión de convertir sus experiencias personales en canciones. La artista explica que, aunque en sus inicios exploró distintos sonidos y formas de composición, con el paso del tiempo encontró en el pop alternativo el espacio ideal para expresar emociones complejas sin renunciar a melodías accesibles.

La cantautora es profesional en musicoterapia, una carrera "muy estudiada e implementada hasta el día de hoy". Foto: Suministrada a SEMANA

Ese proceso creativo también ha estado influenciado por su trabajo como musicoterapeuta, una faceta que le permitió comprender la música como una herramienta para procesar emociones y conectar con otras personas desde la vulnerabilidad. La cantante sostiene que sus composiciones nacen de vivencias reales y que su propósito es construir canciones con las que el público pueda sentirse identificado, más allá de las tendencias comerciales.

“No fue hasta años después que empecé a estudiar música ya de manera profesional y literalmente me encuentro con una carrera que se llama musicoterapia, que digo, wow,esto es real, no solamente yo he utilizado la música de esta forma, sino que ya es incluso una profesión de la salud, ¿no? (…) Entonces, me inspiró mucho a tomar esa carrera, que es de la que yo finalmente me gradúo en Berklee College of Music”, aseguró.