Con base en Nueva York, YHWH Nailgun ha construido una reputación gracias a una música visceral, inmediata e imposible de clasificar dentro de una sola categoría. Comenzó en 202, como el choque creativo entre el vocalista Zack Borzone y el baterista Sam Pickard, pero ha ha evolucionado hasta convertirse en un cuarteto integrado también por el guitarrista y productor Saguiv Rosenstock y el tecladista Jack Tobias.

Su nuevo álbum, Magazine, lleva aún más lejos la visión intransigente de la banda.

YHWH Nailgun empezó como un ejercicio entre Pickard y Borzone. Ahora, es más que eso... Foto: Eve Alpert

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A lo largo de 10 canciones que se desarrollan en apenas 11 minutos, Magazine empuja el sonido de YHWH Nailgun hacia un territorio todavía más austero e inmediato.

Abre con el lento fundido de “Ghost of Love”, el disco se siente menos como un álbum convencional y más como un fragmento extraído de una transmisión infinita. La banda equilibra el caos con la precisión: guitarras frenéticas, percusiones demoledoras, sintetizadores que evocan sirenas de alerta y las ahora desenmascaradas voces de Borzone, interpretadas con una claridad renovada que pone aún más en primer plano sus imágenes surrealistas cargadas de simbolismo religioso.

“Las canciones ya tenían una cualidad sobrenatural, y las luces en la oscuridad ayudaron a revelar cierto misterio en uno de los lugares más comunes y corrientes del corazón de Estados Unidos” - Lane Stewart, director del video.

En su aclamado debut de 2025, 45 Pounds, un trabajo discográfico excelente pero larguísimo para sus estándares presentes, incluyendo 10 pistas en 21:05 minutos, la banda presentó la intensidad salvaje de su irreverencia. Ahora, con Magazine dejan atrás parte de esa abstracción y le apuestan a algo todavía más directo.

En estas nuevas canciones, que hilvanan una experiencia, la batería de Pickard es más contenida, la producción de Rosenstock se siente más expuesta y las letras de Borzone —repletas de visiones de sangre, serpientes, Dios y el Diablo— ocupan ahora el centro de la escena. A pesar de lo extremo de su propuesta sonora, la banda aborda su música desde el instinto antes que desde la autoconciencia, construyendo lo que describen como un universo creativo autónomo, ajeno a las tendencias o a los impulsos reaccionarios.

Arte del disco 'Magazine' (2026) de YHWH Nailgun. Foto: 4AD

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Arraigado en la improvisación y en la búsqueda de “ráfagas rápidas” de inspiración, YHWH Nailgun continúa un camino de refinar un sonido que resulta al mismo tiempo confrontador y extrañamente trascendental. Así, su música se sigue resistiendo a cualquier definición mientras se entrega por completo a su propio lenguaje.

Sobre el video de Magazine, su director Lane Stewart comentó: “Hicimos este video casi por completo en medio del calor de la noche, en el lugar de donde soy, en esa extensa región del campo de donde proviene mi familia y en la tierra donde nací. Las canciones ya tenían una cualidad sobrenatural, y las luces en la oscuridad ayudaron a revelar cierto misterio en uno de los lugares más comunes y corrientes del corazón de Estados Unidos”.

*Magazine ya está disponible en las plataformas digitales. Los formatos físicos estarán disponibles el 21 de agosto. Puede pre ordenar en este enlace.