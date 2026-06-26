Estas son las leyendas que llegan al Festival Cordillera 2026

Un buen viaje por carretera en Colombia atraviesa páramos, cordilleras, sabanas, valles y ríos. Al recorrido suele acompañarlo una banda sonora tan diversa como la propia biodiversidad: suena Flaca, de Andrés Calamaro; luego aparece Livin’ la Vida Loca, de Ricky Martin, seguido de Hagamos Lo Que Diga el Corazón, del Grupo Niche, y el más joven de la familia, Beéle, agrega No Tiene Sentido. Suenan y nosotros recordamos, volvemos a vivir.

Son momentos como esos los que explican la profunda relación emocional que Colombia y América Latina tienen con la música. Un vínculo que el Festival Cordillera celebra desde hace cuatro años y que los próximos 12 y 13 de septiembre volverá a resonar en el Parque Simón Bolívar, en Bogotá, con una nómina de lujo.

Eduardo Santos, coordinador de Comunicaciones de Grupo Páramo, lo resume así: “Mi relación con la música, como la de la mayoría de las personas en nuestro continente, es una relación emocional mediada por las canciones que escuchábamos en carretera, los CD que quemábamos en casa, los casetes que heredábamos, los videos musicales de MTV y las fiestas de salón comunal”.

En la nómina de artistas sobresalen Ricky Martin, Sean Paul y Andrés Calamaro. Foto: Sophia Carter

Esa nostalgia, esa diversidad de historias y sonidos, es precisamente lo que este festival celebra: “Nuestra identidad y los artistas con los que hemos crecido, que han marcado generaciones enteras y siguen haciéndolo, desde Argentina hasta México”.

La música latinoamericana sigue siendo el cauce que da forma a cada edición de Cordillera. Más que reunir artistas populares, el festival busca poner en diálogo generaciones, géneros y geografías musicales que han acompañado la historia cultural del continente.

Las experiencias serán otro de los grandes momentos para los asistentes. Foto: Sophia Carter

En el cartel de este año conviven nombres históricos como Ricky Martin, Andrés Calamaro y Caifanes con propuestas más recientes como Briela Ojeda y Kei Linch. Para Santos, esa convivencia “permite reunir a leyendas que están muy metidas en el ADN latinoamericano y que han definido el gusto musical de millones de personas, pero también acercar al público a artistas que quizá no han tenido una presencia tan fuerte en Colombia y que será la primera oportunidad de verlos en vivo”, explicó.

Entre ellos menciona a Ke Personajes, Dante Spinetta y Virus, una de las bandas fundamentales para entender el rock argentino de los años ochenta. A ese diálogo se suma una sólida representación nacional. Además de Briela Ojeda y Paula Pera, al festival se suman la agrupación bogotana Árbol de Ojos, la cantautora Lido Pimienta y Andrés Cepeda, quien participará en ambas jornadas del festival con su proyecto solista como con el esperado regreso de Poligamia.

Un festival en evolución

En cada una de sus ediciones, Cordillera ha ampliado los límites de lo que tradicionalmente se asociaba con la palabra “festival”. Aunque en sus primeras ediciones el protagonismo recayó sobre el rock y los sonidos alternativos, la programación de 2026 incorpora con mayor fuerza influencias caribeñas, urbanas y tropicales.

Festival Cordillera sigue encontrando nuevas formas de hablar con el público de Latinoamérica.

La presencia de Sean Paul es quizá uno de los ejemplos más visibles. Aunque el artista jamaiquino no suele aparecer en las conversaciones sobre música latinoamericana, su influencia ha sido determinante en la construcción sonora de varias generaciones en la región. Lo mismo ocurre con artistas y agrupaciones que amplían el mapa musical del festival como Cultura Profética, Vicente García, Grupo Niche, The Latin Brothers y Nelda Piña y sus Tambores.

“No podemos hablar de la música que marcó a los latinoamericanos mirando solamente al rock argentino, mexicano o colombiano. También tenemos que mirar hacia el Caribe, hacia el reggaeton y todos esos movimientos que se han convertido en parte fundamental de nuestra identidad musical”, subrayó Santos.

En su nueva edición, el Festival Cordillera se llevará a cabo el 12 y 13 de septiembre. Foto: Sophia Carter

Esa diversidad también atraviesa el concepto que acompañará los dos días del festival: el agua y los intercambios musicales que se han forjado alrededor de los ríos y los mares de América Latina. La idea no es accidental. Muchas de las expresiones musicales más representativas del continente nacieron y crecieron a la orilla de grandes afluentes, puertos y costas. Desde los ritmos afrocaribeños hasta las tradiciones del Pacífico, el agua ha sido un vehículo de encuentros, migraciones y mezclas culturales que siguen definiendo la música de la región.

La cita será en el Parque Simón Bolívar, en Bogotá. Foto: Sophia Carter

Santos finalmente explica que uno de los principales aportes del festival ha sido precisamente ampliar la conversación sobre la diversidad de la música latinoamericana. “Todos los años es un reto hacer un cartel a la medida de la nostalgia, pero también de todas las corrientes musicales que hacen parte de Latinoamérica. Es imposible incluirlas todas, pero sí demostrarle al público que este es un festival que va más allá de géneros y que le habla al gusto de todo un continente”, afirmó.

Quizá por eso Cordillera sigue encontrando nuevas formas de hablar de Latinoamérica. No como un territorio definido por un solo género, sino como una suma de historias, influencias y sonidos que viajan, se mezclan y encuentran nuevos cauces. Como en cualquier viaje por carretera a través de Colombia, el paisaje cambia constantemente. La banda sonora también.

*Contenido elaborado con el apoyo de Páramo.