Cuando La No Ficción, un espacio más bien periodístico, opta por una ficción que le propusieron desde el otro lado del Océano Atlántico, bien vale anotarlo. Es un nuevo paso, es un hito, y resulta interesante saber qué lo motivo.

En principio, la historia. Esta cuenta que la aerolínea española ALAS acaba de ser adquirida por un magnate del café colombiano en un momento de crisis para la empresa. Es en medio de esta transición y de las tensiones laborales internas que se viven que se sitúa Tucán Air, una comedia de situación (sitcom) cuya primera temporada transcurre íntegramente a bordo de un avión que cubre la ruta Bogotá-Madrid-Bogotá.

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La ficción sonora es el resultado de un esfuerzo de coproducción independiente entre la productora vasca Ulu Media y la colombiana La No Ficción. La serie se estrenó oficialmente en Madrid, en mayo pasado, en el marco de un festival dedicado al audio iberoamericano.

El proyecto se remonta a una búsqueda creativa dentro de Ulu Media, una productora con múltiples ficciones sonoras dentro de su catálogo. “Es una apuesta de la productora por una línea que consideramos clave: la generación de IPs propias, que no vendemos a terceros y que pueden viajar de país en país, pero también de formato en formato”, explica Oier Aranzabal, director de Tucán Air y director creativo de Ulu.

El guion de la serie corrió a cargo de Xabier Etxeberría y su hermano Martín. Un día, reunidos con Oier, se les ocurrió la premisa de la historia: las aventuras y desventuras de una tripulación y los pasajeros de un avión en vuelo. “No conocíamos ninguna sitcom en audio y quisimos hacer una; empezamos a pensar dónde situarla y así surgió la idea del avión”, cuenta Xabier, guionista en llave con su hermano de reconocidas ficciones como Holobionte y Artxipelagoa. Aunque en podcasts anteriores el humor se ha colado de diversas formas, nunca antes en una producción escrita por ellos había sido el elemento central. “Las claves del humor son culturales y cambian de un país a otro –explica–. Hemos tenido que hilar muy fino, pero creo que el resultado arrancará sonrisas a ambos lados del océano”.

'Tucán Air' cuenta con un reparto de primer nivel con Jairo Camargo, Patricia Tamayo y actores muy conocidos en España como Gorka Otxoa (de Machos Alfa) y Macarena Gómez (de La que se avecina). Foto: cortesía La No Ficción / A.P.I.

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Inicialmente, la serie iba a grabarse bajo el cobijo de RTVE, pero el proyecto se estancó a mitad de camino. En lugar de archivar la idea, Ulu Media apostó por buscar otro socio, así fuera al otro lado del Atlántico, que pudiera aportar la contraparte colombiana a la trama. Fue así como se encontraron con La No Ficción en una de las ediciones de Estación Podcast.

“Tucán Air ha significado nuestra primera incursión en la ficción, pues hasta ahora en La No Ficción nos habíamos enfocado en historias reales y el documental en audio”, afirma Juan Serrano, productor ejecutivo de La No Ficción. “Pero cuando apareció Ulu y nos presentó el proyecto fue muy fácil decirles que podían contar con nosotros. De la mano de ellos, unos verdaderos maestros, aprendimos el abecé de una ficción sonora”.

Tras firmar un memorando de entendimiento, ambas productoras trabajaron juntas durante más de un año hasta sacar adelante la coproducción, que contó con una subvención del Ministerio de Cultura de España. “Esta producción es pionera: es la primera vez que España y Colombia se unen para sacar adelante un pódcast de ficción”, destaca Serrano. “Es un caso de éxito sobre cómo tejer alianzas surcando el Atlántico”. Este hito de la coproducción transatlántica también lo celebra Aranzabal: “Para mí ha sido lo más bello de este proyecto –dice–. Colaborar con una productora referente para nosotros como es La No Ficción nos permitió ver que, a pesar de nuestras realidades distintas, compartimos el mismo idioma y la misma lengua, que es el storytelling en audio”.

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Tucán Air reúne un elenco con reconocimiento en los dos países. La protagonista, Cris, está interpretada por la española Macarena Gómez (La que se avecina, 30 Monedas). La acompañan, dando vida a la tripulación, Gorka Otxoa (Machos Alfa) y Asier Hormaza (Allí abajo), junto a los colombianos Laura Junco (Café con aroma de mujer), Patricia Tamayo (El olvido que seremos) y Jacques Toukhmanian (Francisco el matemático). La producción cuenta, además, con la colaboración especial del veterano actor colombiano Jairo Camargo (Cien años de soledad). La dirección de actores estuvo a cargo de Anartz Zuazua.

Para la actriz Laura Junco, Tucán Air ha sido un proyecto “emocionante”, “un dulcecito creativo que se disfruta muchísimo”. “En este momento tan atravesado por la tecnología, la inmediatez y lo visual, me parece especialmente interesante volver a conectar con formatos que apelan a la imaginación y a la escucha. Hay algo muy poderoso en contar historias que obligan al oyente a completar el universo desde su cabeza y sus emociones”, dice Junco.

Para la actriz Laura Junco, Tucán Air ha sido un proyecto “emocionante”, “un dulcecito creativo que se disfruta muchísimo”. Foto: cortesía La No Ficción / A.P.I.

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Tras su presentación oficial en Madrid, Tucán Air ha estrenado episodios cada semana y lo seguirá haciendo hasta completar sus ocho iniciales. Con cinco episodios al aire hasta el momento, la serie se puede escuchar en las plataformas de audio. Ya no puede decir que nadie lo invitó a volar.