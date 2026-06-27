Un nuevo hito para la animación colombiana acaba de materializarse. Esto pues Colombia acaba de ser anunciada como País Invitado de Honor de Annecy 2027, una de las distinciones más importantes que puede recibir una industria de animación a nivel mundial. El reconocimiento fue otorgado por el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy y su mercado MIFA (Marché International du Film d’Animation), considerados el principal punto de encuentro para creadores, estudios, compradores, distribuidores, plataformas, inversionistas y profesionales de la animación de todo el mundo.

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Cada año, Annecy y MIFA reúnen a más de 18.000 profesionales acreditados provenientes de cerca de 120 países y se consolidan como el escenario donde se presentan las principales tendencias creativas, tecnológicas y de negocio del sector.

En ese sentido, ser el invitado de honor significa contar con una presencia destacada dentro de la programación artística y profesional del evento, así como una plataforma privilegiada para visibilizar el talento, la capacidad de producción y las oportunidades de colaboración internacional de un país ante los principales actores de la industria global.

ALEBRIJES Foto: FIERO

Al respecto, Marcel Jean, director artístico de Annecy desde 2012, destacó: “Durante la última década, la animación colombiana ha cobrado un impulso considerable, tanto por la calidad de su producción artística como por sus esfuerzos para fortalecer su presencia internacional a través de coproducciones y de su participación en los principales eventos de la industria. Durante mi estancia en Bogoshorts, en Colombia, constaté de primera mano el entusiasmo que hoy impulsa a una prometedora generación de talentos jóvenes que trabaja en ambiciosos proyectos de cortometraje y largometraje actualmente en producción. Por estas razones, un homenaje a la animación colombiana en 2027 resulta especialmente pertinente: una oportunidad para celebrar esta diversidad creativa y destacar la solidez de un modelo que respalda a los emprendedores del sector de la imagen en movimiento”. La designación de Colombia responde, pues, al crecimiento sostenido que ha experimentado la animación nacional en los últimos años y al posicionamiento que ha logrado en escenarios internacionales.

Añejo Foto: BOGOSHORTS Agency

Este reconocimiento ubica al país junto a naciones que han sido reconocidas por su contribución al desarrollo de la animación mundial, entre ellas Japón, Canadá, Irlanda, España, México y Brasil. Más que una distinción simbólica, esta invitación representa una oportunidad estratégica para fortalecer la proyección internacional de los estudios colombianos, atraer nuevas alianzas y ampliar la circulación global de los contenidos creados en el país.

Todo es culpa de la sal Foto: BOGOSHORTS Agency

Para Claudia Triana, directora de Proimágenes, “este es el resultado de décadas de trabajo de artistas, productores, estudios, instituciones y asociaciones que han contribuido a construir una industria sólida, innovadora y con vocación internacional. Esta invitación nos permitirá mostrar al mundo la diversidad de nuestro talento creativo, fortalecer las oportunidades de coproducción y abrir nuevas puertas para la circulación global de los contenidos animados hechos en Colombia. También es una oportunidad para inspirar a nuevas generaciones de creadores y demostrar que Colombia tiene la capacidad de competir y colaborar al más alto nivel en la industria mundial de la animación”.

Para Claudia Triana, directora de Proimágenes, “este es el resultado de décadas de trabajo". Foto: cortesía Secetaría de Cultura / Proimágenes A.P.I.

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Detrás de un logro histórico...

Este reconocimiento es el resultado de una trayectoria construida durante más de cuarenta años.. La animación colombiana encontró uno de sus primeros hitos en Cristóbal Colón (1983), dirigida por Fernando Laverde y considerada el primer largometraje animado del país. Desde entonces, ha desarrollado una comunidad profesional cada vez más sólida y una producción que ha logrado trascender fronteras. Títulos como Pequeñas voces (2011) demostraron el potencial de la animación colombiana para abordar temáticas universales y conectar con audiencias de distintos territorios, abriendo caminos en los circuitos internacionales, mientras que obras como El libro de Lila (2017), Virus Tropical (2018) —ganadora del Premio Quirino a Mejor Largometraje de Animación Iberoamericano— y La otra forma (2023) consolidaron la presencia de Colombia en algunos de los escenarios más relevantes de la animación mundial, demostrando la capacidad del país para crear historias con identidad propia y alcance global.

Control Z Foto: BOGOSHORTS Agency

Actualmente, Colombia cuenta con un ecosistema de más de 30 estudios de animación y contenidos digitales distribuidos en distintas regiones del país y articulados a través de organizaciones como GEMA Colombia y ASIFA Colombia. Bogotá concentra buena parte de la actividad del sector con estudios como Team Toon Studio, Caballo Loco Studio, Dinamita Animación, Piragna, Hierro Animación, Lucy Animation Studio e Ikartoons Animation. Medellín, por su parte, ha fortalecido un importante núcleo creativo con empresas como Bombillo Amarillo y La Mar Media Lab, mientras que otras ciudades continúan ampliando la presencia y capacidad productiva de la animación colombiana.

La industria nacional ha desarrollado una oferta cada vez más diversa que incluye series animadas, largometrajes, cortometrajes, contenidos digitales, videojuegos y proyectos transmedia. Producciones como Guillermina y Candelario (2017) han alcanzado reconocimiento internacional y contribuido a posicionar la capacidad creativa del país en el ámbito de la animación infantil. A esto se suma una creciente producción de cortometrajes como La Tortuga de plástico (2019) La Perra (2023), Una vez en un cuerpo (2025) que han circulado en festivales especializados de América, Europa y Asia, consolidando nuevas voces y propuestas artísticas dentro del panorama internacional.

Un impresionante afiche para una impresionante producción. Foto: Evidencia Films

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La participación de Colombia como País Invitado de Honor en Annecy 2027 permitirá presentar una amplia muestra de la producción nacional, destacar el trabajo de sus estudios y creadores, fortalecer el intercambio profesional y abrir nuevas oportunidades de colaboración con algunos de los actores más relevantes de la industria mundial.

Still de 'JOEL EL LOBO'. Colombia se posiciona como uno de los ecosistemas emergentes más dinámicos de América Latina en el campo de la animación. Foto: BOGOSHORTS Agency

Más que un reconocimiento a un momento específico: esta designación refleja la consolidación de una industria que ha construido una identidad propia, ha ampliado sus capacidades de producción y ha logrado insertarse de manera sostenida en los principales circuitos internacionales de la animación. Annecy 2027 será, así, una oportunidad para mostrar al mundo el talento, la diversidad y la capacidad de innovación que hoy caracterizan a la animación colombiana, uno de los ecosistemas emergentes más dinámicos de América Latina en este campo.