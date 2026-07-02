La historia de ‘Locomía’ suma otro capítulo de luto: murió Manuel Arjona, uno de los hombres detrás del fenómeno de los abanicos

Mucho antes de que las hombreras exageradas, los abanicos gigantes y las coreografías se convirtieran en un sello inconfundible del pop en español, Manuel Arjona ya hacía parte del sueño que terminaría transformándose en Locomía.

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Este 1 de julio, ese capítulo volvió a escribirse con tristeza tras conocerse la muerte de uno de los integrantes originales del grupo, a los 58 años.

La noticia fue confirmada por personas cercanas a la agrupación y rápidamente provocó reacciones entre seguidores que crecieron con una banda que rompió los esquemas de finales de los años ochenta.

Aunque hasta ahora no se han revelado las causas oficiales del fallecimiento, medios españoles señalaron que Arjona pasó el día dedicado a la pintura, una actividad que disfrutaba desde hacía años, y falleció mientras dormía en su vivienda de Viladecans, en Barcelona.

Más allá de su paso por los escenarios, Arjona fue una de las personas que ayudó a construir la identidad de Locomía cuando todavía era un grupo de jóvenes vinculados al mundo de la moda y la vida nocturna en Ibiza. Antes incluso de conquistar la radio, ellos ya llamaban la atención por una estética que terminaría convirtiéndose en un fenómeno cultural.

Con la llegada de éxitos como Locomía y Rumba, Samba, Mambo, el grupo cruzó fronteras y encontró un público fiel en España y América Latina. Décadas después, su imagen continúa siendo una de las más recordadas del pop en español.

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Un adiós que revive una dolorosa coincidencia

La partida de Manuel Arjona también ha despertado comentarios entre los seguidores de la agrupación porque no es la primera vez que Locomía enfrenta una pérdida prematura.

En 2018 fallecieron, con apenas semanas de diferencia, Santos Blanco y Frank Romero, ambos a los 46 años. Cinco años después, en 2023, murió Francesc Picas a los 53. Ahora, el fallecimiento de Arjona, antes de cumplir los 60 años, vuelve a enlutar la historia de una de las bandas más icónicas del pop español.

Con su partida no solo se despide un exintegrante del grupo. También se va uno de los hombres que estuvo presente cuando Locomía era apenas una idea irreverente nacida en Ibiza y terminó convirtiéndose en un fenómeno que dejó huella en la música y en la moda de toda una generación.