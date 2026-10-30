Laboratorios Siegfried Colombia: una apuesta por la innovación y la producción local con visión latina

En una industria en la que la innovación y la capacidad de adaptación marcan el rumbo, Laboratorios Siegfried avanza con una apuesta clara: llevar el sector farmaceútico a otro nivel, impactando positivamente en la salud y bienestar de miles de personas, mientras fortalece su presencia en Colombia y proyecta su crecimiento hacia nuevos mercados.

Creada en Bogotá en 2008, la compañía hace parte del Grupo Roemmers, con base en Argentina, y nació con una visión de expandir una propuesta farmacéutica enfocada en el bienestar y la calidad de vida. Su llegada al país estuvo marcada por la adquisición de Laboratorios California, una operación que abrió el camino para consolidar su presencia en el mercado colombiano.

“Somos una empresa farmacéutica multilatina con un enfoque en el bienestar y conciencia por la vida”, explica Verónica Espinosa, gerente general de Laboratorios Siegfried Colombia, al destacar el propósito que orienta el trabajo de la organización y su portafolio de múltiples líneas.

Más allá de sus resultados, Siegfried atribuye parte de su evolución a una cultura organizacional basada en hacer, crear y crecer, una filosofía que busca que cada colaborador tenga un papel estratégico en el desarrollo de la compañía.

Hoy, Laboratorios Siegfried se encuentra entre los 10 principales laboratorios farmacéuticos de Colombia, con un crecimiento sostenido respaldado por la confianza de sus consumidores y de los productos que fabrica y representa, de acuerdo con lo que menciona Espinosa.

A este panorama se suma un componente importante de inclusión y liderazgo femenino: más del 65 por ciento de sus colaboradores son mujeres, con presencia en posiciones estratégicas, jefaturas y cargos ejecutivos.

Además, más del 60 por ciento de los productos que Siegfried comercializa en Colombia se fabrican localmente. Esta apuesta por la producción local, según Espinosa, también impulsa sus planes de expansión, con el propósito de ofrecer soluciones que respondan cada vez mejor a las necesidades del mercado.