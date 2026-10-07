Elevate Group: el talento latinoamericano como motor de oportunidades en el ecosistema digital

La pandemia transformó el mercado laboral y aceleró la digitalización de las empresas. En ese contexto nació Elevate Group, una organización creada después de 2020 con el propósito de desarrollar talento comercial y prepararlo para acceder a oportunidades dentro del ecosistema digital. Aunque sus operaciones se consolidaron en Colombia, su visión ha estado orientada a conectar el talento latinoamericano con un mercado laboral cada vez más global.

¿Por qué tener miedo del crecimiento de otros, si también eleva el tuyo?

La organización centra su trabajo en la formación y el fortalecimiento de habilidades comerciales para que las personas puedan desempeñarse en distintos sectores. Su propuesta parte de una premisa: el desarrollo de las personas impulsa también el crecimiento de las organizaciones. “Cuando las personas desarrollan su potencial y descubren su valor, también transforman su realidad”, afirma Elizabeth Jaraba, Senior HR Consulting de Elevate Group.

¿Qué duele más: una decepción personal o una laboral?

De cara al futuro, la compañía proyecta ampliar su alcance en América Latina. Actualmente trabaja con talento de países como Colombia, México, Venezuela y Chile, con el objetivo de que un mayor número de personas acceda a formación orientada al ecosistema digital y encuentre oportunidades para desarrollar su potencial profesional.