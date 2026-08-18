Elizabeth Jaraba: “Conecto el talento de las personas con oportunidades para cambiar su realidad

Crecer viendo a los turistas que se alojaban en el hotel donde trabajaba su papá hizo que su mapa de sueños fuera mucho más allá de su Cartagena natal. Ese anhelo de salir a conocer el mundo se reforzó gracias a su paso por AIESEC, la organización global que desarrolla liderazgos juveniles a partir de oportunidades en el extranjero. Allí aprendió inglés, habilidades de comunicación y de empoderamiento.

Empezó haciendo voluntariado y terminó dirigiendo la operación regional desde Canadá. “Me hicieron entender que no somos el contexto en el que nacemos, sino lo que ambicionamos; eso es lo que les inculco a mis colaboradores”. Se graduó en Finanzas y Negocios Internacionales y en Administración de Empresas.

Su vida profesional está regida por un principio: “Conectar el talento de las personas con oportunidades que les permitan transformar su realidad, así como me sucedió a mí”, dice. Este propósito ha guiado su labor como líder de recursos humanos en Emergia Contact Center, Majorel, BPS BPO y Elevate Group –donde trabaja actualmente–, empresas ligadas a la tercerización de servicios en ventas, back office y atención al cliente.

Su trabajo es seleccionar y capacitar a jóvenes que empiezan su vida laboral, a madres que quieren trabajar sin dejar a su familia, así como a profesionales que buscan cambiar su rumbo. Una vez formados, los conecta con empresas, muchas en Estados Unidos. “Mi interés es desarrollar el potencial de las personas, retarlas a ir más allá”.