Bizarrap se suma a la despedida de Shakira en Madrid: estos son los otros artistas que estarán en el concierto

Shakira tendrá un invitado especial en el concierto con el que cerrará su residencia en Madrid. Bizarrap acompañará a la cantante colombiana en el último show de Las Mujeres Ya No Lloran, confirmado para el próximo 12 de octubre.

El productor argentino volverá a compartir escenario con Shakira después del éxito que alcanzaron juntos con la BZRP Music Sessions #53, una colaboración que se convirtió en uno de los grandes fenómenos musicales de los últimos años.

Esta no será la primera vez que ambos se encuentren frente al público. En junio del año 2025, Bizarrap apareció durante el cierre del segundo concierto de Shakira en Miami, como parte de su gira.

Para la presentación en Madrid también están confirmados otros invitados de peso. Dani Martín, Maluma y Beéle acompañarán a la artista durante una noche que promete estar cargada de música y momentos especiales.

El concierto tendrá, además, un componente cultural. Según Live Nation, durante la jornada se hará un homenaje a Federico García Lorca, una de las figuras más importantes de la literatura española.

La organización también dejó abierta la posibilidad de que aparezcan nuevas sorpresas durante el espectáculo, por lo que todavía podrían sumarse más momentos inesperados.

Así, el show del 12 de octubre no solo marcará el cierre de la residencia en la capital española de la barranquillera, sino que reunirá a la artista y a Bizarrap ante sus seguidores, en una noche que promete varias colaboraciones y recuerdos.