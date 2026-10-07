Salud, la estética y el bienestar

Verónica Vásquez, la antioqueña que cuida la salud y el bienestar de mujeres de sectores vulnerables

De su experiencia laboral con recicladoras nació Ecomujeres, una iniciativa que promueve desde el cuidado de la salud mamaria hasta la vacunación contra el papiloma humano en lugares sin acceso estable a servicios médicos.

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Redacción Semana
7 de octubre de 2026 a las 8:38 a. m.
Su deseo de ayudar a mujeres “sin condiciones dignas e invisibilizadas” crecía a la par del negocio, pero no sabía cómo concretarlo.
Su deseo de ayudar a mujeres “sin condiciones dignas e invisibilizadas” crecía a la par del negocio, pero no sabía cómo concretarlo. Foto: SEMANA

Hace diez años cofundó una empresa que transforma plástico en una planta de Engativá, en Bogotá. Sin buscarlo, esa experiencia marcó un nuevo rumbo en su vida. Desde que empezó a compartir con recicladoras supo que quería crear un proyecto basado en el bienestar femenino.

Su deseo de ayudar a mujeres “sin condiciones dignas e invisibilizadas” crecía a la par del negocio, pero no sabía cómo concretarlo. Al fin y al cabo, venía de otros mundos, todos ajenos a su carrera de Derecho en la Universidad de Medellín, había sido directora administrativa en la compañía familiar, dedicada a la dispensación de medicamentos en Antioquia, y gerente general en una comercializadora de vehículos.

¿Qué estamos transformando mientras crecemos?

Hace tres años creó Inversiones Ecomujeres, en Medellín. La iniciativa lleva brigadas a las zonas más vulnerables con el respaldo del sector privado y de secretarías de salud, y ofrece servicios gratuitos como citologías, vacunas contra el papiloma humano y, sobre todo, exámenes de detección temprana de anomalías mamarias gracias a nanosensores que miden la actividad térmica de la piel.

“Buscamos detectar el cáncer de mama con un parche que se llama Celbrea, y luego remitimos los resultados a las entidades de salud de las pacientes”. El proyecto, que hoy funciona en varios departamentos y en los 125 municipios de Antioquia, conectó a esta empresaria paisa con su propósito: “Me apasiona ayudar mujeres desde el arte de la sororidad. Es mi motor de vida”.