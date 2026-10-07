María Alejandra Tarazona: la empresaria que convirtió el reto de la pandemia en innovación y crecimiento

Salió de Bucaramanga a estudiar Derecho en Bogotá con la certeza de regresar para ejercer en la empresa de sus papás, un financiero y una administradora de empresas que vieron una oportunidad en la región: volverse puente entre empresas que buscaban talento operativo y candidatos.

2026: el año en que seguir igual se volvió más riesgoso que cambiar

Así nació la Organización, Servicios y Asesorías (Osya), especializada en la administración de recursos humanos, selección y contratación de personal y tercerización de procesos de talento humano de perfil operativo. A punto de cumplir 50 años, su grupo reúne 11 empresas y cerca de 8.000 empleados. “Pasé por toda la organización. Cuando entiendes el negocio desde la operación, es mucho más fácil liderar, porque sabes qué hay que mejorar”.

Hace seis años asumió como CEO y enfrentó su primer gran reto en plena pandemia: acelerar la transformación digital de una compañía que documentaba sus procesos en papel y dependía de plataformas externas para obtener la data de los candidatos. Tarazona vio una oportunidad al entender el dolor del sector y se unió a otras compañías para construir una plataforma con data propia.

Así nació ‘Mi Trabajo’, capaz de responder en cuatro horas con información de candidatos listos para ser contratados. “Mi equipo me complementa. Me gusta cuando no me dan la razón”, dice sobre su tipo de liderazgo. Viaja por el mundo para aprender e innovar: “Uno nunca va a estar listo. Yo no lo estuve, pero me lancé y me sigo preparando todos los días”.