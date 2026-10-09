Osya: 49 años conectando empresas y personas a través del empleo formal

En Bucaramanga, en 1977, Rafael Tarazona y Dora Caballero vieron una doble necesidad en su región: las empresas buscaban personal y las personas, un empleo formal. Decidieron conectarlas, y esa sigue siendo la razón de ser de Osya, Organización Servicios y Asesorías, que cumple 49 años.

Del papel a los robots: Osya está transformando el negocio de la tercerización de servicios en talento humano

Hoy es un holding de tercerización de talento humano con tres líneas: servicios temporales, selección y reclutamiento de perfiles operativos, y limpieza, mantenimiento y administración de facilities. Su diferencial es la especialización: no improvisa y se apoya en tecnología para entregar personal en horas.

Coherencia y honestidad guían a una empresa que cumple cada mes con cerca de 8.000 trabajadores. La pandemia, con miles de contratos terminados, fue su momento más duro y cambió su modelo de negocio. Hoy, bajo la CEO María Alejandra Tarazona, la meta es ofrecer soluciones reales de talento humano, más allá de entregar hojas de vida, y aportar al país empleo digno y formal.