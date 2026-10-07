Los dos jugadores que están de regreso en Nacional: Lucas González tiene la última palabra

Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo ya están de regreso en Medellín y podrían ser convocados para el partido de Atlético Nacional vs. Deportes Tolima, programado para este viernes en el Estadio Ditaires de Itagüí.

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El técnico Lucas González tiene la última palabra sobre su convocatoria. Ambos sumaron minutos con la Selección Colombia en el amistoso frente a Perú y serán evaluados por el departamento médico en la sede deportiva de Guarne.

Velásquez fue el que más jugó durante la fecha FIFA. El lateral izquierdo jugó 25 minutos ante México, luego disputó otros 20 frente a Paraguay y en el tercer amistoso arrancó como titular.

Juan Manuel Rengifo, por su parte, solo tuvo oportunidad en el duelo ante los peruanos. Su ingreso fue un revulsivo para la Selección Colombia, que hasta ese momento no encontraba la llave para abrir el marcador.

De hecho, el volante de 21 años dio sus sensaciones por el debut en la selección de mayores y recordó que hace un año exacto había disputado su primer partido con la camiseta de Nacional.

Andrés Sarmiento pagará su sanción

El regreso de Velásquez y Rengifo significa que Atlético Nacional ya no podrá convocar a Andrés Sarmiento. El delantero vio la tarjeta roja en el clásico contra Millonarios y pudo jugar frente a Junior porque el reglamento se lo permite al tener dos jugadores en la Selección Colombia.

La ausencia de Sarmiento es otro dolor de cabeza, pues Nacional no tiene delanteros disponibles por las lesiones de Alfredo Morelos y Chicho Arango. Las opciones que tiene el cuadro verdolaga pasan por James Rodríguez como ‘falso 9′, Ian Carlo Poveda ocupando ese lugar o subir un canterano de las fuerzas básicas.

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Después de varias semanas sufriendo por la cantidad de jugadores en departamento médico, Nacional empieza a ver luces en el remate del campeonato. Lo que toca ahora es gestionar las cargas y evitar que jugadores propensos a lesiones sufran recaídas para los cuadrangulares.

Aunque el equipo de Lucas González todavía no está clasificado, es cuestión de tiempo para que lo consiga. Con solo 10 partidos jugados suma 22 puntos y está en la cuarta casilla de la tabla de posiciones en la Liga BetPlay.

Lucas González, DT de Atlético Nacional Foto: Colprensa

¿Cuándo juega Atlético Nacional contra Deportes Tolima?

El partido de Atlético Nacional vs. Tolima está programado para este viernes, 8 de octubre, a las 6:05 de la tarde. Dicho compromiso es válido hasta la novena fecha de la Liga BetPlay.

Inicialmente, se debía disputar en el Estadio Atanasio Girardot, donde Nacional juega como local, pero se trasladó a Ditaires en Itagüí por la celebración de un concierto de electrónica en el principal escenario deportivo de Medellín.