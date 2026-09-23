Previsalud, una empresa de salud donde la calidad no es opcional

Desde hace 14 años, Catalina Gutiérrez de Piñeres dirige una compañía del sector salud, con los retos que esto implica en el contexto colombiano. “El sistema enfrenta presiones enormes, las reglas cambian con frecuencia, los recursos son siempre escasos y las decisiones tienen consecuencias directas sobre personas reales”, cuenta.

Previsalud: más de 25 años llevando salud de calidad a donde más se necesita

Previsalud es una organización que nació hace casi 30 años en Barranquilla por la visión de una pareja de esposos, Aristides Gutiérrez de Piñeres y Zulay Yaneth, quienes desde siempre han creído en que la calidad y el respeto son inherentes en la prestación del servicio. Ellos crearon Promocosta, que ha ido evolucionando hasta ser un grupo que tiene presencia en 8 departamentos con 66 sedes. Tienen una red de farmacias, centros médicos, centros de ayuda diagnóstica, atención domiciliaria, telemedicina y telesalud. Su hija, Catalina Gutiérrez de Piñeres es quien la lidera desde hace 14 años con una visión de innovación:

“Lo que nos diferencia no es el tamaño. Es el modelo. Desde el inicio decidimos que la calidad no era opcional, y que un usuario en un municipio pequeño merece la misma atención que uno en una capital”, afirma.