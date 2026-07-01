Previsalud: más de 25 años llevando salud de calidad a donde más se necesita

Desde 1999, Previsalud lleva servicios de salud de calidad a personas que no siempre tienen acceso fácil a ellos. Lo que comenzó como una sola institución en Barranquilla se ha convertido en una red de 66 sedes en 7 departamentos de Colombia, con presencia en sus ciudades capitales y en municipios intermedios, con cerca de un millón de usuarios y más de 1.290 colaboradores. A través de alianzas estratégicas, el grupo ha configurado además redes de atención a nivel nacional.

Catalina Gutiérrez de Piñeres, CEO del grupo desde 2014, lidera una organización que ha sabido crecer sin perder el norte que la originó. “Lo que nos diferencia no es el tamaño. Es el modelo. Desde el inicio decidimos que la calidad no era opcional, y que un usuario en un municipio pequeño merece la misma atención que uno en una capital”, afirma.

Previsalud tiene presencia en 7 departamentos donde atiende a cerca de 1 millón de usuarios Foto: Suministrada por Previsalud

Previsalud ofrece atención médica especializada, laboratorio clínico, imágenes diagnósticas, red de farmacias, hospitalización, atención domiciliaria e investigación científica a través de su Centro de Investigación e Innovación en Salud —CIIS—, avalado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. El grupo atiende usuarios de los regímenes contributivo, subsidiado y especiales, y ha ampliado sus convenios con entidades del sector público y privado incluso en un entorno retador para el sector.

En 2025, el grupo lanzó Previplan, una membresía de salud por suscripción diseñada como respuesta a las barreras de acceso que enfrenta hoy el sistema. Su promesa es concreta: atención especializada oportuna, a precios accesibles, sin restricciones. Un complemento real para quienes no encuentran en el sistema tradicional la velocidad ni la cercanía que necesitan.

"La tecnología solo tiene sentido cuando mejora la experiencia de quien es atendido", dice Catalina Gutiérrez de Piñeres Foto: Suministrada por Previsalud

La calidad no ha sido solo un discurso. Todas las empresas del grupo cuentan con certificaciones otorgadas por ICONTEC, el organismo nacional de normalización técnica, incluyendo la trinorma integrada: ISO 9001 de calidad, ISO 14001 de gestión ambiental e ISO 45001 de seguridad y salud en el trabajo. Una de sus instituciones cuenta además con la Acreditación en Salud, distinción que en la región Caribe colombiana ostentan apenas un puñado de organizaciones, de las poco más de 60 acreditadas en todo el país.

En los últimos años, Previsalud ha sumado una apuesta decidida por la innovación tecnológica. La incorporación de herramientas de inteligencia artificial en la documentación clínica es uno de sus pasos más recientes: una decisión que, según Gutiérrez de Piñeres, responde a una convicción de fondo: “La tecnología solo tiene sentido cuando mejora la experiencia de quien es atendido y libera al profesional de la salud para hacer lo que solo él puede hacer: escuchar, evaluar, decidir”, explica.

El crecimiento continúa. En agosto de 2026, Previsalud abrirá una moderna sede en el norte de Barranquilla para ampliar su presencia en la ciudad donde todo comenzó hace más de un cuarto de siglo.

“Ese ha sido nuestro norte desde 1999. Y seguirá siéndolo”, concluye Gutiérrez de Piñeres.