Lulo Bank: cinco años creando una banca que devuelve tiempo, plata y vida

S.C.: A mí me gusta pensar que llegamos para desafiar lo que ya existe. Para poner a los usuarios en el centro y generar una sana competencia donde los beneficiados sean los millones de colombianos que necesitan una banca diferente. La tecnología llegó para transformarlo todo, democratizar el acceso, brindar mayores eficiencias que permitan tener productos con cero costos, que tengan una buena experiencia y unas tasas de interés que le generen valor al dinero en el tiempo, como los dos bolsillos de la Lulo Cuenta. Hoy, hemos impulsado una industria a entender que sí es posible hacer una banca que te devuelva, que no te cueste y que no te duela.