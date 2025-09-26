Equiparar oportunidades con acceso a la educación

Con orgullo María Angélica Bula comparte la foto de graduación de una de las colaboradoras de Dr. Andrés Durán Cirugía Plástica. Ingresó a la compañía en el cargo de servicios generales y acaba de graduarse como cosmetóloga.

Este logro es uno más de su programa ‘Semillas para el futuro’, a través del que han logrado acompañar a sus colaboradores, especialmente mujeres, a obtener una formación académica al apoyarlos en el pago de sus estudios. Esta iniciativa les ha permitido a su equipo crecer al interior de la empresa en cargos y salarios. Esto se traduce también en el bienestar de sus familias.