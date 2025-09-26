Educación para la equidad
Equiparar oportunidades con acceso a la educación
María Angélica Bula, gerente general de Dr. Andrés Durán Cirugía Plástica, tiene una frase de Nelson Mandela que usa como mantra: “igualar oportunidades”. Esta ingeniera sabe que una manera de hacerlo es a través de la educación, y así lo promueve en la organización.
Con orgullo María Angélica Bula comparte la foto de graduación de una de las colaboradoras de Dr. Andrés Durán Cirugía Plástica. Ingresó a la compañía en el cargo de servicios generales y acaba de graduarse como cosmetóloga.
Este logro es uno más de su programa ‘Semillas para el futuro’, a través del que han logrado acompañar a sus colaboradores, especialmente mujeres, a obtener una formación académica al apoyarlos en el pago de sus estudios. Esta iniciativa les ha permitido a su equipo crecer al interior de la empresa en cargos y salarios. Esto se traduce también en el bienestar de sus familias.
Visión CEO es el espacio donde líderes empresariales y corporativos comparten, a través de su experiencia, aprendizajes y estrategias que conectan la sostenibilidad con la inclusión, la equidad y la diversidad.