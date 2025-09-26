Suscribirse
Equiparar oportunidades con acceso a la educación

María Angélica Bula, gerente general de Dr. Andrés Durán Cirugía Plástica, tiene una frase de Nelson Mandela que usa como mantra: “igualar oportunidades”. Esta ingeniera sabe que una manera de hacerlo es a través de la educación, y así lo promueve en la organización.

Redacción Semana
26 de septiembre de 2025

Con orgullo María Angélica Bula comparte la foto de graduación de una de las colaboradoras de Dr. Andrés Durán Cirugía Plástica. Ingresó a la compañía en el cargo de servicios generales y acaba de graduarse como cosmetóloga.

Este logro es uno más de su programa ‘Semillas para el futuro’, a través del que han logrado acompañar a sus colaboradores, especialmente mujeres, a obtener una formación académica al apoyarlos en el pago de sus estudios. Esta iniciativa les ha permitido a su equipo crecer al interior de la empresa en cargos y salarios. Esto se traduce también en el bienestar de sus familias.

Visión CEO es el espacio donde líderes empresariales y corporativos comparten, a través de su experiencia, aprendizajes y estrategias que conectan la sostenibilidad con la inclusión, la equidad y la diversidad.

