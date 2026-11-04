Neuroavances, una empresa del Caribe que fortalece la rehabilitación integral y la salud mental

Milena Gómez de la Hoz encontró en su hijo Camilo la inspiración para convertir su propia experiencia en una oportunidad de servicio para las familias, a través de Neuroavances, una Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS) que fundó en Barranquilla en 2013.

Desde sus inicios, la organización, que también tiene sede en Soledad (Atlántico), ha construido un modelo de atención basado en la rehabilitación integral de discapacidad motora, cognitiva, alteraciones a nivel conductual, emocional, neurodesarrollo y salud mental, con un enfoque interdisciplinario y humano. Su filosofía parte de una convicción: “No atendemos solo pacientes, sino que acompañamos un proceso de vida”, destaca Gómez.

Uno de los mayores retos ha sido alcanzar un crecimiento sostenible en un sector de constantes transformaciones. Para afrontarlo, la IPS ha trabajado en el fortalecimiento de sus procesos, la consolidación de sus equipos y la adaptación a las dinámicas del sistema de salud, manteniendo siempre como misión la calidad de la atención y el bienestar de sus usuarios.

Para Gómez, el futuro de Neuroavances también está marcado por una visión de expansión en la región Caribe y hacia otras ciudades del país, con el propósito de contribuir a la priorización de los servicios de salud mental y neurodesarrollo en Colombia. “Me enorgullece ver cómo lo que nació de una historia personal hoy es una organización que genera oportunidades, empleo y bienestar para muchas familias”, concluye.