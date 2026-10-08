Viviana Echeverri: “Mi trabajo está enfocado en construir un puente entre ciencia, biodiversidad, innovación alimentaria y bienestar”

El origen de Padam Bienestar, que surgió en 2018, está ligado a uno de los momentos más retadores de su vida. “Muchas veces, lo que creemos que nos derrumba termina convirtiéndose en la tierra fértil desde donde construimos algo nuevo”, afirma esta administradora de empresas agropecuarias paisa, especialista en Mercadeo, Health Coach y Tea Sommelier, con una experiencia de 15 años construyendo empresas relacionadas con agroindustria, alimentación y bienestar.

Por aquellos años venía de una quiebra y de la venta de otra de sus empresas, al mismo tiempo que navegaba una profunda crisis emocional, física y mental. Esa experiencia la llevó a preguntarse qué herramientas de bienestar podía utilizar para sentirse mejor.

Nada de ese mundo le era ajeno, pues siempre tuvo una conexión especial con el deporte, el yoga y la alimentación saludable. Empezó por la comida. Investigando sobre ingredientes naturales llegó a la leche dorada (golden milk), una receta milenaria de la India a base de cúrcuma y otras especies.

Menos prisa, más propósito: longevidad empresarial

Los resultados fueron tan positivos que decidió ofrecer ese producto y crear su marca. Su foodtech es pionera en el país en la categoría ‘Golden Milk’ y se especializa en nutrición funcional con siete productos, presencia en 2.000 puntos de venta nacional y operaciones en Estados Unidos, Panamá, Costa Rica y Aruba.

Actualmente, prepara su entrada a México. “Mi trabajo está enfocado en construir un puente entre ciencia, biodiversidad, innovación alimentaria y bienestar”.