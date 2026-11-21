¿Para qué necesita el mercadeo colombiano un observatorio?

Haidy Moreno: Porque hoy las marcas tienen más datos que nunca, pero no siempre más claridad. Creamos el Odem, el primer observatorio de mercadeo del país, para cerrar esa brecha: combinamos escucha social, minería de datos y fuentes públicas para entender qué piensa la gente cuando nadie le está preguntando. Esa conversación espontánea es la más honesta que existe, y leerla con rigor cambia la calidad de las decisiones.

¿Qué han aprendido escuchando?

H.M.: Que la mayor parte de la conversación digital es informativa. En nuestros estudios, más del 90 por ciento de las menciones tiene un tono neutral. La gente consulta, compara y observa antes de opinar, y eso le dice a un líder de mercadeo que el volumen no es lo mismo que el impacto, y que el verdadero trabajo está en encontrar las señales que sí anticipan un cambio de comportamiento.

Haidy Moreno, líder del Observatorio de Mercadeo (Odem) de la Universidad Ean. Foto: Universidad EAN - API

Todos hablan de IA.¿En qué punto está Colombia?

H.M.: Estamos en la conversación, pero no a la cabeza. En nuestro estudio sobre adopción de IA en marketing, con más de 10.000 menciones en la región, Colombia aparece segunda después de Argentina. El tema que domina es la IA en los negocios, seguido de la creatividad y el contenido. Lo que nos preocupa, y que casi no aparece, es que la ética y la confianza están rezagadas, y ya vemos usuarios que perciben los anuncios hechos con IA como poco auténticos.

Entonces, ¿cuál es el desafío?

H.M.: Pasar de la adopción a la apropiación. La IA puede producir en segundos lo que antes tomaba semanas, pero no reemplaza el criterio humano para decidir qué decir, a quién y por qué. Además, la conversación se concentra en Bogotá, Medellín y Cali, mientras en otras regiones el uso sigue siendo experimental. Un mercadeo que se moderniza solo en tres ciudades deja al país a medio camino.

¿Está preparada la profesión para este cambio?

H.M.: Ahí está nuestra mayor alerta, porque al analizar las vacantes del sector encontramos que casi nueve de cada diez son de nivel medio y operativo, y que las empresas piden gestión de proyectos, comercio electrónico y analítica, mientras la academia sigue formando, sobre todo, para cargos directivos. También vimos que, al elegir dónde estudiar, la gente valora mucho más las habilidades concretas que el prestigio de un nombre. El mercado ya cambió su criterio; la formación tiene que alcanzarlo.

¿Qué papel juega el Odem encerrar esa brecha?

H.M.: Ser un puente. Queremos que la universidad deje de hablar sobre el mercado y empiece a conversar con él, con datos abiertos, alianzas con la industria y estudios que respondan preguntas reales de las empresas. Esa es la inteligencia detrás del marketing: no la tecnología por sí sola, sino la capacidad de convertir información en decisiones que generen valor para las marcas, las personas y el país.

¿Qué le diría a quienes lideranhoy el mercadeo en Colombia?

H.M.: Que escuchen antes de hablar, porque las audiencias nos están diciendo todos los días qué esperan; liderar es tener la disciplina de escucharlas, la humildad de cambiar de rumbo y el valor de decidir con evidencia.

*Contenido elaborado con apoyo de EAN