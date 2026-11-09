El Ministerio del Trabajo realizó la primera mesa de diálogo con representantes del sector académico y centros de pensamiento, en el marco de la preparación para la mesa de negociación que definirá el salario mínimo de 2027.

Salario mínimo 2027 se negociará en medio de alta inflación, un momento poco favorable

El espacio, según explicó la entidad, busca recopilar evidencia técnica y propuestas independientes que el Gobierno presentará ante la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, instancia donde se adelantará la negociación tripartita formal.

Durante el encuentro entre los expertos y el Ministerio, se analizaron los efectos del ajuste salarial sobre seis variables macroeconómicas fundamentales: la inflación, la generación de empleo, la productividad laboral, la informalidad, las brechas regionales y la sostenibilidad fiscal.

La jornada contó con la participación de investigadores del Banco de la República, delegados de las universidades de los Andes, Javeriana, Externado de Colombia, Rosario y EAFIT, además de abogados laboralistas y analistas de centros de pensamiento.

“Para nosotros es de vital importancia escucharlos, conocer de cerca sus inquietudes, sus preocupaciones, pero también sus grandes aportes desde la academia y la investigación. Aquí lo más importante es tomar decisiones responsables que le permitan al país avanzar”, afirmó la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes.

Este encuentro con expertos y el sector académico se suma a los diálogos previos sostenidos con organizaciones sindicales, gremios empresariales, trabajadoras domésticas y sectores agrícolas del país.