¿Sorpresas en inflación de alimentos? En octubre se moderaron precios del agro, según Bolsa Mercantil

El aumento de los precios agropecuarios que se venía dando en Colombia perdió fuerza en octubre, según la Bolsa Mercantil, que monitorea los precios a través del Índice de Precios Agropecuarios.

Según el más reciente cálculo, dicho índice subió 0,22 % frente a septiembre, cuando había aumentado 1,72 %.

Entre tanto, la variación anual del mencionado índice se redujo, de 5,86 % en septiembre a 4,79 % en octubre, señala la estadística de la Bolsa.

Para los 10 meses de este año, hasta octubre, el índice acumula un incremento de 4,95 %, inferior al 5,83 % registrado entre enero y octubre de 2025.

Lo que hay que esperar es si dicho comportamiento se verá reflejado en los precios de los alimentos al consumidor, dato que en el total hasta octubre dará a conocer el Dane este lunes 9 de noviembre.

Inflación de octubre Foto: Kale Galaxy - stock.adobe.com

Por lo pronto, Juan Camilo Suárez, vicepresidente financiero de la Bolsa Mercantil de Colombia, señala lo que visualizaron en el décimo mes del año: “en octubre vimos presiones más acotadas sobre los precios agropecuarios que las observadas un mes atrás. Sin embargo, este comportamiento no implica una reducción inmediata en los precios que pagan los consumidores, porque existen rezagos y otros costos a lo largo de la cadena. Nuestro modelo proyecta una inflación de alimentos cercana al 6 % hacia el cierre del año”, explicó.

Precio de los huevos Foto: Foto cortesía Fenavi

Se moderan los aumentos

De acuerdo con la información de la Bolsa, en octubre, el 48,5 % de las 33 subclases que componen el índice mencionado, registró aumentos de precios, frente al 60,6 % en septiembre.

El precio del pollo, los huevos y el banano tuvieron mucho que ver.

Por el contrario, el ganado bovino, las legumbres verdes y distintas hortalizas contribuyeron a contener el aumento del índice.

Las mejores cosechas de las hortalizas moderaron precios en estos segmentos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Si se encarece el huevo...

Recientemente, el gerente técnico del Banco de la República, Hernando Vargas, aseguró que, al cierre de 2026, la tendencia en la inflación de alimentos será al alza, pasando de 9 a 10,2 %.

Dentro de los productos de la canasta básica destaca que los huevos, que son de alto consumo, y una de las proteínas más accesibles a las familias de clases vulnerables, se mantuvieron entre los productos con mayores incrementos: sus precios aumentaron 7,51 % en octubre, después de haber subido 8,73 % en septiembre, y acumulan un crecimiento de 18,37 % en lo corrido de 2026.

Además, hay varias hortalizas que están aumentando la oferta, lo que estaría asociado a las cosechas que, por sus resultados, sin que aún estén afectadas ni por las lluvias ni por la sequía, estarían favoreciendo la reducción de precios durante octubre.