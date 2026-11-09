Fidelity y Vanguard alertan a los pensionados: ahorros podrían crecer mucho menos y poner en riesgo sus planes de retiro

Los inversionistas que durante años construyeron sus planes de jubilación suponiendo que el mercado de acciones mantendría un crecimiento cercano al 10% anual podrían tener que ajustar sus cálculos.

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Fidelity y Vanguard, dos de las principales firmas de gestión de inversiones de Estados Unidos, coinciden en que el rendimiento esperado de la renta variable estadounidense será considerablemente más moderado en el largo plazo.

Independientemente del modelo que se imponga, un debate seguirá sobre la mesa: en Colombia solo una cuarta parte de los trabajadores alcanzan una pensión. Foto: Getty Images

Las estimaciones de ambas instituciones sitúan el retorno anual esperado de las acciones estadounidenses alrededor del 5,8%. En el caso de Vanguard, su perspectiva para la próxima década contempla un rango de entre 4,8% y 6,8%, mientras que Fidelity utiliza un horizonte de 20 años para sus proyecciones y también calcula un rendimiento cercano al 5,8%.

La diferencia frente al comportamiento reciente del mercado es significativa. Durante la última década, el S&P 500 registró un rendimiento anualizado de aproximadamente 15,2%, incluyendo dividendos, un desempeño excepcional que difícilmente debería considerarse una referencia garantizada para los próximos años.

Expectativas de crecimiento más moderadas

Las previsiones reflejan varios factores que podrían limitar el potencial de las acciones. Entre ellos se encuentran las elevadas valoraciones de las compañías estadounidenses, la posibilidad de que el crecimiento de las ganancias corporativas pierda impulso y un entorno en el que los bonos vuelven a ofrecer rendimientos competitivos frente a la renta variable.

Durante buena parte de los últimos años, las bajas tasas de interés favorecieron la entrada de capital en el mercado accionario. Sin embargo, con alternativas de renta fija que ofrecen retornos más atractivos, los inversionistas cuentan ahora con mayores opciones para distribuir su dinero.

Esto no significa que Fidelity y Vanguard estén anticipando necesariamente una caída prolongada de Wall Street. Sus estimaciones apuntan a un crecimiento más moderado, no a un escenario en el que las acciones dejen de generar ganancias.

El problema aparece cuando los ahorradores utilizan rendimientos históricos extraordinarios para calcular cuánto dinero tendrán disponible al momento de retirarse.

La diferencia que puede representar millones de dólares

El efecto de una menor rentabilidad se vuelve más evidente cuando se analiza el crecimiento compuesto.

Por ejemplo, una inversión inicial de $500.000 dólares , mantenida durante diez años y sin retiros, podría alcanzar aproximadamente $1,3 millones de dólares con una rentabilidad anual del 10%. Si el rendimiento fuera del 5%, el capital terminaría cerca de $814.000 dólares.

La diferencia supera los $480.000 dólares, aun cuando el inversionista comenzó con el mismo patrimonio y mantuvo el dinero invertido durante el mismo periodo.

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El impacto también puede ser considerable para quienes ya están jubilados. Un ejercicio presentado por 24/7 Wall St. analiza el caso hipotético de una pareja con $2 millones de dólares en ahorros, un integrante de 66 años y otro de 63, que recibe $4.000 dólares mensuales de la Seguridad Social estadounidense.

En ese escenario, la pareja necesita retirar US$62.000 anuales de sus inversiones para complementar sus ingresos y cubrir un presupuesto de $110.000 dólares al año.

Miles de personas buscan alcanzar una pensión para su retiro. Foto: IA

Si el portafolio obtiene un rendimiento promedio del 10%, el patrimonio podría llegar a aproximadamente $3,99 millones dólares cuando el integrante mayor cumpla 76 años. Pero con un retorno del 5,8%, el saldo estimado bajaría a unos $2,57 millones de dólares.

La diferencia supera los $1,4 millones de dólares. Se trata de una simulación, no de una predicción sobre el futuro de una familia real, pero permite dimensionar cuánto pueden cambiar los resultados cuando las expectativas de rentabilidad son más bajas.

La jubilación exige una estrategia más flexible

Ante este panorama, uno de los principales desafíos para los futuros jubilados será determinar cuánto dinero pueden retirar de sus inversiones sin comprometer su estabilidad financiera a largo plazo.

La conocida regla del 4%, utilizada tradicionalmente como referencia para establecer los retiros durante la jubilación, también merece una revisión periódica. Aunque continúa siendo un punto de partida para muchos planificadores, su resultado depende de factores como la composición del portafolio, la inflación, el horizonte de retiro y el comportamiento de los mercados durante los primeros años.

Una alternativa consiste en ajustar los retiros según el desempeño de las inversiones y las necesidades reales de cada año, en lugar de mantener un monto fijo independientemente de las condiciones económicas.

También puede ser conveniente conservar una reserva de efectivo que permita cubrir varios meses de gastos. De esta manera, los jubilados reducen la necesidad de vender acciones durante periodos de fuertes caídas bursátiles.

Los ingresos provenientes de pensiones, beneficios de la Seguridad Social u otras fuentes estables también pueden ayudar a disminuir la presión sobre los ahorros acumulados.

Bonos recuperan protagonismo en los portafolios

Otro elemento relevante de las proyecciones de Vanguard es la rentabilidad esperada de los bonos estadounidenses, que se ubica en un rango cercano al de las acciones.

La firma calcula retornos anuales de entre 5,1% y 6,1% para la renta fija estadounidense durante la próxima década. Esta perspectiva vuelve a poner sobre la mesa la importancia de diversificar las inversiones.

Para los ahorradores, una cartera que combine acciones y bonos puede ofrecer una trayectoria menos expuesta a las fluctuaciones bursátiles, aunque tampoco está libre de riesgos ni garantiza ganancias.

La distribución adecuada dependerá de la edad del inversionista, sus objetivos, su tolerancia al riesgo y el momento en que necesitará disponer del capital.

*Con información de AP.