Ciudadanos podrán recibir hasta $500.000 en noviembre; conozca si es beneficiario

El Departamento para la Prosperidad Social anunció que entre el 13 y el 28 de noviembre realizará la quinta entrega de transferencias monetarias de los programas Renta Ciudadana y Compensación del IVA, dirigida a los hogares que hacen parte de estas iniciativas del Gobierno nacional.

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La entidad informó que los recursos se distribuirán mediante dos modalidades. La primera corresponde a abonos directos a las cuentas de los beneficiarios que se encuentren registrados en el Gestor de Información Financiera. La segunda será mediante giros, con cobertura nacional, a través de la red aliada de SuRed y SuperGIROS.

El Departamento de Prosperidad Social anunció el inició en el pago de las transferencias monetarias. Foto: DPS

Renta Ciudadana es un programa que entrega ayudas económicas a miles de hogares, con montos que pueden alcanzar hasta 500.000 pesos, de acuerdo con los criterios definidos por las autoridades competentes.

El valor asignado en cada ciclo de pagos depende de aspectos como la clasificación en el Sisbén IV, la conformación del hogar y el nivel de pobreza identificado.

Por su parte, la devolución del IVA tiene un monto establecido con base en la actualización anual de la Unidad de Valor Tributario (UVT). Prosperidad Social no especificó en el anuncio del quinto ciclo los valores individuales ni los montos máximos que recibirá cada familia durante esta jornada.

Condiciones para reclamar el dinero

Prosperidad Social precisó que los recursos entregados mediante giro deberán reclamarse en el municipio asignado a cada beneficiario, de acuerdo con la programación establecida para este ciclo.

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Además, recordó que el pago se realizará exclusivamente al titular registrado. Por esta razón, no estarán permitidos los cambios de titular, los cobros mediante poderes ni las autorizaciones para que terceras personas reciban el dinero.

La entidad también advirtió que las transferencias monetarias no son acumulables para ciclos posteriores. Por ello, los hogares deberán recibir los recursos dentro del periodo establecido, que finalizará el 28 de noviembre.

Pagos de Renta Ciudadana y Devolución de IVA, subsidios del Gobierno. Foto: Prosperidad Social

Canales de consulta

Los ciudadanos podrán consultar información sobre las transferencias a través de la página oficial de Prosperidad Social, en prosperidadsocial.gov.co, o mediante el canal de WhatsApp de la entidad.

Para presentar peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o denuncias, también está disponible el formulario PQRSDF. Asimismo, las gerencias regionales pueden orientar a los beneficiarios sobre los procedimientos de entrega en sus respectivos territorios.