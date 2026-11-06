Finanzas

MinTrabajo anuncia subsidios de hasta $ 875.453 para trabajadores afectados por el sismo; así puede solicitarlo

Los apoyos incluyen dos pagos para personas que perdieron su empleo.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

6 de noviembre de 2026 a las 10:02 a. m.
Beneficios para trabajadores afectados por el sismo.
Beneficios para trabajadores afectados por el sismo. Foto: Montaje Semana
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