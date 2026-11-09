Contraloría ordena revisar cinco contratos de la DNI por más de $ 20.783 millones por posibles sobrecostos y fallas técnicas

La Contraloría General de la República ordenó la revisión prioritaria de cinco contratos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), cuyo valor asciende a más de $ 20.783 millones.

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La decisión fue impartida por el contralor general, Jorge Eliécer Laverde Vargas, tras las denuncias divulgadas por medios de comunicación sobre presuntas irregularidades en la adquisición de bienes, el cumplimiento de obligaciones contractuales y la utilización de recursos públicos.

🚨 El Contralor General, Jorge Laverde, ordenó la revisión prioritaria de cinco contratos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) por más de $20.783 millones, ante denuncias sobre presuntas fallas técnicas, incumplimientos y posibles sobrecostos. 📄 Conoce los detalles en el comunicado. — Contraloría General de la República de Colombia (@CGR_Colombia) November 9, 2026

De acuerdo con el organismo de control, las verificaciones buscan establecer si los recursos fueron administrados conforme a la ley y si las situaciones denunciadas ocasionaron alguna afectación al patrimonio del Estado.

El primer contrato corresponde a la adquisición de un helicóptero no tripulado por aproximadamente $ 9.000 millones. La revisión incluirá las condiciones de compra, las especificaciones técnicas, las fallas de funcionamiento reportadas y las circunstancias del siniestro ocurrido en marzo de 2026. También se examinará la aplicación de las garantías contractuales.

El segundo proceso comprende la compra de tres sistemas antidrones por cerca de $ 8.340 millones. La Contraloría verificará las condiciones de contratación, las características técnicas, la entrega y el funcionamiento de los equipos, así como su utilización y correspondencia con las necesidades de la entidad.

El tercer contrato, identificado con el número 043 de 2024, tiene un valor aproximado de $ 1.314 millones y corresponde a la adquisición de 595 computadores. Allí se revisarán las denuncias sobre deficiencias de calidad, fallas de funcionamiento y posibles incumplimientos de las especificaciones técnicas, además de las condiciones de entrega, recibo y pago.

El cuarto proceso es el contrato 053 de 2022, por aproximadamente $ 580 millones, para adquirir un sistema de identificación biométrica.

La revisión establecerá por qué el sistema no habría entrado en funcionamiento y si existieron problemas de compatibilidad tecnológica o deficiencias en la planeación y ejecución contractual.

El quinto contrato, por cerca de $ 1.549 millones, corresponde a mobiliario y dotación para las instalaciones de la DNI en Funza. Se examinarán los estudios de mercado, los precios de adquisición, las condiciones de contratación y la entrega de los bienes, ante los posibles sobrecostos denunciados.

El contralor general, Jorge Eliécer Laverde. Foto: Contraloría General de la República.

Adicionalmente, el organismo verificará la ejecución y entrega del Sistema Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia (SIIC, versión 2), así como el cumplimiento de las obligaciones contractuales y el destino de los recursos comprometidos.

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Para adelantar las actuaciones, solicitará contratos, estudios previos, informes de supervisión e interventoría, actas de recibo, soportes de pago y garantías.

La Contraloría advirtió que, si identifica un presunto detrimento patrimonial, adelantará las actuaciones fiscales correspondientes y trasladará a la Fiscalía General de la Nación o a la Procuraduría los hechos que puedan tener relevancia penal o disciplinaria.