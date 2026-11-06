¿Siente el mercado más caro? Estos fueron los alimentos que más subieron en octubre

A menos de dos meses para que termine 2026, los precios de la comida vuelven a presionar el presupuesto familiar tras registrarse un repunte en productos frescos y proteínas de consumo diario en los hogares colombianos.

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De acuerdo con las estimaciones de la entidad, la inflación mensual de alimentos se ubicó en un 0,38 % durante octubre, llevando la variación anual al 7,57 %.

¿Cuáles alimentos subieron más en octubre?

En el grupo de las proteínas animales, los incrementos mensuales más representativos los encabezaron las carnes preparadas (1,5 %), la carne de pollo o aves (0,9 %) y la carne de res (0,7 %). Por su parte, la carne de cerdo ofreció un respiro al mantener su tendencia a la baja con una reducción del -0,6%.

No obstante, el mayor encarecimiento se concentró en el segmento de perecederos: las frutas, verduras y hortalizas subieron 1,1 % solo en octubre y ya acumulan un crecimiento interanual del 18%. Entre ellos, los aumentos más marcados se registraron en los plátanos (6 %), las moras (6%), las papas (2 %) y los bananos (0,34 %).

La Dirección de Investigaciones Económicas del Grupo Cibest publicó su más reciente monitor de precios de alimentos para el décimo mes del año. Foto: Monitor precios de alimentos- Dirección de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado del Grupo Cibest

¿Por qué subieron los precios de los alimentos?

De acuerdo con el análisis de Cibest que combina los registros de compras en tiendas de barrio y minimercados (vía Servinformación) con el reporte de precios de centrales mayoristas (SIPSA, del DANE), en octubre coincidieron dos factores determinantes: la confluencia de los efectos estacionales propios del cierre de año y el impacto del fenómeno climático de El Niño sobre las cosechas y la oferta agrícola.

¿Qué esperar para los precios de los alimentos en noviembre y diciembre?

Aunque los alimentos procesados muestran un comportamiento más moderado (0,16% mensual y 4,37% anual), el reporte advierte que la persistente presión en los productos perecederos mantendrá la tendencia alcista, apretando aún más el bolsillo de los hogares colombianos de cara a la temporada navideña.