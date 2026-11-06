El salario ya no basta: las nuevas exigencias de los trabajadores a las empresas

El salario ya no es el único factor que determina qué tan satisfechos se sienten los trabajadores con sus empleos. El bienestar laboral gana terreno entre las prioridades de los colaboradores: según un estudio de Wellhub, el 86 % considera que es tan importante como la remuneración.

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Esta transformación ocurre en un contexto de desgaste laboral. Una encuesta de miCVideal a más de 1.200 personas encontró que el 88 % de los trabajadores se siente desgastado y que uno de cada cinco considera dejar su empleo cada día.

Ante este panorama, las empresas enfrentan el reto de fortalecer lo que se conoce como el “contrato emocional”, una relación que va más allá de las condiciones formales de contratación y reúne las expectativas de los trabajadores frente al liderazgo, el reconocimiento, la comunicación y las posibilidades de conciliar la vida personal y laboral.

El 86 % de los colaboradores considera que el bienestar en el trabajo es igual de importante que el salario. Foto: .

Según Lina Reyes, administradora de Desarrollo Empresarial Integral de Compensar, este vínculo depende de la coherencia entre lo que las organizaciones prometen y lo que los colaboradores experimentan en su día a día.

El agotamiento laboral, por su parte, puede manifestarse en pérdida de energía, dificultades de concentración, aislamiento y menor participación en los equipos. Estas señales representan un desafío para las compañías, pues pueden afectar el clima organizacional, la productividad y la retención del talento.

Para identificar estos problemas, se destaca la importancia de realizar diagnósticos periódicos mediante encuestas, entrevistas y grupos focales, con garantías de privacidad y manejo responsable de la información.

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En esa línea, Compensar ofrece un programa de Desarrollo Empresarial Integral que acompaña a las organizaciones en la prevención y gestión del agotamiento laboral, mediante charlas, talleres y estrategias adaptadas a las necesidades de cada empresa.

Así, el bienestar deja de ser un beneficio complementario y se convierte en un factor que puede incidir en la capacidad de las compañías para atraer, comprometer y conservar a sus trabajadores.