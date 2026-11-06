Avanza en el Senado acuerdo comercial con Emiratos Árabes Unidos: el 85 % de los productos colombianos entrarían sin arancel

La Comisión Segunda del Senado de la República aprobó en primer debate el proyecto de ley del Acuerdo Integral de Asociación Económica (CEPA, por sus siglas en inglés) suscrito entre Colombia y Emiratos Árabes Unidos en 2024.

MinComercio podría firmar este año acuerdo con Estados Unidos para suspender el cobro de aranceles a productos colombianos

De superar las etapas legislativas restantes en el Congreso y el respectivo examen de la Corte Constitucional, el tratado permitirá que el 85 % de los productos colombianos ingrese con arancel cero de manera inmediata a ese mercado, consolidando el primer instrumento comercial de este tipo entre el país y una nación de Medio Oriente.

El interés comercial radica en el perfil socioeconómico de Emiratos Árabes Unidos, un país de 11,5 millones de habitantes con un ingreso por habitante cercano a los US$50.200, cuyas compras externas globales de alimentos y productos agropecuarios promedian anualmente los US$19.000 millones.

En el plano bilateral, el intercambio de bienes totalizó US$929 millones en 2025, registrando un superávit para Colombia de US$799 millones, mientras que entre enero y agosto de 2026 las exportaciones colombianas no minero energéticas hacia ese destino se ubicaron en US$35,1 millones.

Se trata del proyecto de ley del Acuerdo Integral de Asociación Económica (CEPA). Foto: Getty Images - Composición SEMANA

¿Qué productos entrarían a los EAU con aranceles 0%?

El acceso libre de gravámenes beneficiará a bienes del sector agropecuario y agroindustrial tales como café y sus preparaciones, flores, frutas, hortalizas, carne bovina, pollo, lácteos, cacao, chocolates, jugos y artículos de confitería.

En el rubro de manufacturas, quedarán exentos de aranceles productos como prendas de vestir, calzado, artículos de cuero, papel, madera, muebles plásticos, fibras sintéticas, fertilizantes, agroquímicos, jabones, piedras preciosas, herramientas, dispositivos médicos y relojes.

Por su parte, un 13 % adicional de la oferta nacional, la cual galletas dulces, waffles, medicamentos, productos cerámicos, máquinas y electrodomésticos se desgravará en un plazo de cinco años.

El acuerdo contempla condiciones recíprocas para el ingreso de mercancías emiratíes al mercado colombiano: el 63 % entrará de forma inmediata sin arancel y el 37 % restante lo hará bajo cronogramas de desgravación gradual de hasta 12 años, preservando el mecanismo de franja de precios para sectores sensibles como aceites y azúcar.