Economía

“Ministerio de Agricultura no está para administrar bodegas”: Indalecio Dangond anuncia venta de Almagrario

Durante la 90 cumbre cafetera de Asoexport, el funcionario dijo que pondrán en venta todos los bienes que tienen del Estado.

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Redacción Economía
6 de noviembre de 2026 a las 1:00 p. m.
Indalecio Dangond, ministro de Agricultura
Indalecio Dangond, ministro de Agricultura Foto: Asoexport / Cortesía

Era solo el abrebocas de la intervención del ministro Indalecio Dangond, en la 90 Cumbre Cafetera organizada por Asoexport, en Cartagena, pero el preámbulo estuvo lleno de anuncios, como el que hizo para confirmar que esa cartera estará en línea con las indicaciones que vienen en la Ley de Rescate de poner en venta todos los bienes públicos que son improductivos o que tienen poca relación con la misión de la entidad.

De esa manera, Dangond ofreció al nutrido auditorio en el que se encontraban representantes del sector cafetero, a Almagrario, compañía de servicios de logística y cadena de suministro, en la que los Ministerios de Agricultura y de Hacienda tienen en conjunto una participación accionaria del 49 %, tras procesos anteriores de privatización.

“El Ministerio de Agricultura no está para administrar bodegas”, dijo Dangond.

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