Salud, bebidas y belleza: las categorías que impulsarían el crecimiento del consumo en Colombia hacia 2027

Las categorías de bebidas, salud y belleza concentrarán algunas de las mayores oportunidades de crecimiento del consumo en Colombia hacia 2027. Así lo proyecta Worldpanel by Numerator en su estudio Consumer Insights Q2 2026, que estima aumentos de 28 %, 18 % y 9 %, respectivamente, entre junio de 2026 y diciembre de 2027.

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Las previsiones también apuntan a un comportamiento positivo en otras canastas de consumo. Lácteos crecería 7,3 %, mascotas 4,2 %, hogar 3,8 % y alimentos 3,5 %.

Según Andrés Contreras, New Business Director de Worldpanel by Numerator, estas perspectivas responden a cambios en las prioridades de los hogares, que están dando mayor importancia al bienestar, el autocuidado, la prevención y la hidratación.

En el caso de salud, el crecimiento estaría relacionado con una mayor demanda de productos de prevención y categorías como los medicamentos de venta libre (OTC). Para bebidas, la oportunidad estaría en aprovechar los momentos de hidratación y los picos estacionales de demanda, incluso los asociados a la proyección del fenómeno de El Niño.

Lácteos, Mascotas, Hogar y Alimentos también crecerán, mientras varias categorías enfrentan el reto de aumentar la frecuencia y generar nuevas ocasiones de consumo. Foto: Getty Images

En belleza, por su parte, la innovación en fórmulas y beneficios especializados sería uno de los principales motores para incentivar las compras y generar mayor valor.

Sin embargo, el estudio también advierte sobre un desafío para otras categorías: el llamado límite de la democratización. Se trata de un fenómeno en el que, después de ampliar su presencia y llegar a más hogares mediante precios accesibles y nuevos canales, las categorías comienzan a perder velocidad en la incorporación de compradores.

El comportamiento de estas categorías también muestra que las estrategias de las compañías tendrán que adaptarse a consumidores con necesidades más específicas. Ya no bastará con ampliar la distribución o atraer nuevos compradores: las marcas deberán fortalecer la recurrencia, ofrecer productos diferenciados y encontrar espacios adicionales para integrarse a las rutinas de los hogares.

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Ante este panorama, el crecimiento dependerá cada vez más de aumentar la frecuencia de compra, desarrollar nuevas ocasiones de consumo y generar mayor valor entre los hogares que ya conocen los productos.

Worldpanel identifica este reto en categorías como leches vegetales, aromatizantes, protección solar y tortillas, donde la innovación y la construcción de hábitos de consumo serán determinantes para mantener su expansión.