Persiste la baja producción cafetera. Esto pasó en los últimos 12 meses

En Colombia se está importando más café, pese a que el nuestro es un país productor, aunque en menor medida que Brasil y Vietnam.

La Federación Nacional de Cafeteros mostró el resultado de la producción, lo que llevó a Germán Bahamón, gerente del gremio, a confirmar que “el ciclo de menor producción cafetera persiste”.

Las estadísticas muestran que entre noviembre de 2025 y octubre de 2026 el país produjo 12,56 millones de sacos de 60 kilogramos, una merma visible frente a los 14,74 millones del mismo período anterior.

De igual manera, la producción de octubre mermó. Se produjeron 1,1 millones de sacos, una reducción del -8 % frente a los 1,2 millones registrados en octubre de 2025, confirmó Bahamón.

En línea con la baja en la producción también cayeron las exportaciones de café, que en general, son las que apuntalan las ventas externas del sector agrícola. En el periodo reportado (12 meses) alcanzaron 11,85 millones de sacos, equivalentes a una reducción del -11 % frente al período anterior.

Producción de café sigue a la baja Foto: Stock Adobe-123RF

No obstante, Bahamón afirmó que en octubre, de manera aislada, se registró una recuperación, alcanzando así los 1,1 millones de de sacos, equivalentes a un crecimiento de 6 %.

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