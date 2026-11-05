ISA nombró nueva presidenta encargada

En una sesión convocada este jueves, 5 de noviembre, por la junta directiva de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) se decidió que Olga Castaño dejará de ejercer la presidencia encargada para darle paso a Sonia Abuchar.

ISA, filial de Ecopetrol, eligió nueva junta directiva y tomó decisiones clave en asamblea extraordinaria

“La Junta agradeció a Olga Patricia por su excelente gestión durante el período en el que estuvo al frente de la compañía”, detalló el comunicado de información relevante de la filial de Ecopetrol.

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